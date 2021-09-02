我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

911事件20周年 布希吐心聲：攻打阿富汗是保護美國人

加拿大紅人歸 法拉盛超強健健康食品店熱銷中

紐約訊
紅人歸（Sangel）膠囊是百年漢方，是中國傳統醫學和現代科技的完美結合。
紅人歸（Sangel）膠囊是百年漢方，是中國傳統醫學和現代科技的完美結合。

永遠年輕美麗是每個女人的夢想，但是歲月不饒人，當女性進入中年以後此時機體已進入生理衰退期，或隱藏著某種疾病，如果不及時保養很容易加快衰老。加拿大VIKER公司推出的紅人歸（Sangel）膠囊是百年漢方製成，能活化卵巢和改善卵巢微循環網。女人要是想永葆青春的話，就得想法保住漸漸減少乃至消失的雌激素，月經停止得越晚越好。法拉盛超強健健康食品店代理銷售中，歡迎訂購。

雌激素賦予女人第二性征，比如乳房豐滿、月經按時來潮等等。也就是說，雌激素可以使皮膚中的水分保持一定含量，使皮膚看上去柔嫩、細膩。所謂更年期，就是雌激素的分泌量漸漸減少，到月經終止時降到最低，這個時候大約是女性50歲左右，此時的女性完全失去了生育功能。

事實上從45歲開始，女人就進入了更年前期，卵巢機能逐漸下降，雌激素分泌減少，皮膚的含水量也隨之遞減，皺紋慢慢出現，皮膚失去以往光澤和彈性。在50歲之前，與男性相比，女性患心腦血管疾病的機會要少，這是因為雌激素的存在維護了血管的柔軟，血管不易硬化，但雌激素消失之後，女性患這類疾病的機會就增加了，同時，骨質疏鬆開始出現。婦女大多數的腰背痛是因為骨質疏鬆所致。

更年期來臨前後，還有一點最常見的變化是臉面一陣陣轟熱潮紅、情緒激動、不能控制、失眠，種種這些都是卵巢分泌雌激素減少的緣故。這個時候，補充雌激素是當務之急。人為的補充雌激素可能誘發一些癌症，比如乳腺癌和子宮內膜癌等。雌激素的補充完全可以通過天然草本補充療法來加以改善。天然草本補充療法是以天然草本為主要原料，提取有效成分，直接作用於卵巢和身體各系統、器官組織細胞，作用溫和、安全無毒。

由加拿大VIKER公司推出的紅人歸(Sangel)是由多種名貴中藥組成的純天然保健產品，可以營養和活化卵巢、改善卵巢微循環網、恢復體內旺盛的雌激素分泌水準，從而緩解更年期的多種症狀。紐約經銷處：法拉盛超強健健康食品店；地址：3707 Main St.(香港超巿入口商店街左側)；電話：718-445-9191。

法拉盛 加拿大 紐約

上一則

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

下一則

紐約客談／公校防疫存疑 家長自求多福

延伸閱讀

四分之一英里（一九）

四分之一英里（一九）
拚美網衛冕…大坂直美放下壓力：別對自己太挑剔

拚美網衛冕…大坂直美放下壓力：別對自己太挑剔
法拉盛通靈山人免費諮詢事業婚姻財運

法拉盛通靈山人免費諮詢事業婚姻財運
謝博夫牙科診所 專精Invisalign隱形齒列矯正

謝博夫牙科診所 專精Invisalign隱形齒列矯正
中華民國旅美退伍官兵社團 九三聚會慶軍人節

中華民國旅美退伍官兵社團 九三聚會慶軍人節

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

2021-08-30 00:24
紐約市1日晚上豪雨，法拉盛多處淹水，不少車子受困水中。圖為緬街交櫻桃大道（Cherry Ave）路口。（記者洪群超／攝影）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎