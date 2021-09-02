中國嘉德 「818」網拍嘉年華C位出道！

嚴歌苓《金陵十三釵》手稿全本紙本，成交價：RMB 48萬3,000元。

在今年的「8·18」寵粉節中，一場被媒體稱為「成功破圈」的行動引起了四方關注，這就是中國 嘉德「818」網拍嘉年華活動。這場別開生面的網拍藝術盛宴，以68個專場，3000餘件拍品的豪華陣容亮相，其門類之齊全，規模之盛大、品質之優秀，足可媲美線下重要拍賣 會，而且價格親民，即使是初入拍場的小白，也可以牛刀小試。嘉年華上線後，迅速成為新老藏家、藝術愛好者、潮流人士追逐的熱點。從8月18日上線，到27日全部結拍，上演了一場場無聲的網上競逐，精彩紛呈，高潮迭起。本期「818」網拍嘉年華總成交額達7333萬元，平均成交率94%。

這場藝術「嗨購節」為何一出道就能佔據C位？中國嘉德董事總裁胡妍妍女士表示，從2020年起，中國嘉德每月一次的E-bidding 網拍成為行內人熟知和喜愛的線上拍賣會，而我們並不滿足這樣循環往復地拍下去。因此決定從2021年起，每年都做一場別開生面的「818」網拍嘉年華，力圖滿足不斷增量的市場，激發出品人和買家的交易、收藏意願，同時也是對我們的技術平臺和互聯網思維的考試。

「818」網拍嘉年華是每年一次的線上藝術聯歡，種類多樣，價位親民，數量龐大，品質優越，強調獨特性、原創性。她說，配合此次網拍，他們們在嘉德藝術中心展示作品，在視頻號、抖音以及各大主流平臺做直播講解，充分發揮了擁有28年拍賣歷史的嘉德在專業性上的優勢，讓業界和圈外新粉感受到耳目一新的高品質藝術拍賣。

從2017年起，中國嘉德逐年推進互聯網與傳統線下拍賣的結合，2020年疫情 催生了網路線上拍賣的發展，2020年嘉德舉辦了11次網路拍賣，成交額為1.85億元。網路新增客戶同比增長400%。未來可期，更加豐富有趣的嘉德網拍，會讓人們更加容易地觸及到藝術，擁有玩味無窮的藝術品，不是一個夢。

藝術品市場觀察者、前媒體人蔔昌偉表示，與雙十一、618一樣，如今藝術市場也有了自己的節日。中國嘉德「818」網拍嘉年華就是這樣的節日，也是具有里程碑意義的活動。以今日之情勢觀之，在疫情沒有得到徹底解除之前，線下實體消費依然面臨巨大挑戰與考驗。中國嘉德選擇此時佈局「818」網拍嘉年華，戰略目光長遠且篤定，顯然已經做好了在疫情中的藝市打持久戰的各種準備。

中國嘉德此次網拍嘉年華規模之大刷新了我們對過往網拍的認知，尤其是在疫情圍困之下，還能徵集到如此種類豐富、品質上乘的拍品，足以看出中國嘉德對此番網拍的重視與誠意。從拍品的數量和品質來看，完全可以媲美某些拍賣公司推出的春拍或秋拍，可謂「傾情傾力巨獻」。

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