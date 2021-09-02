馬光祁醫生加入馬宏心臟專科診所

馬光祁醫生加入父親馬宏的心臟專科診所。

同為心臟專科的馬光祁醫生最近加入父親馬宏醫生的心臟專科診所，成為又一對父子檔醫生的佳話。他帶來了最新的醫學知識，結合父親20多年經驗，診所能更好地服務大眾。

美國 長大、能說流利國語的馬光祁醫生相當優秀，他2007年考入約翰霍普金斯大學，主修公共衛生；2011年進入父親的母校愛因斯坦醫學院讀醫，畢業後在曼哈頓西奈山以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel)擔任了三年住院醫師；2018年他進入紐約長老會皇后醫院(NYPQ)，完成了三年心臟科的專業訓練，正式成為心臟科醫生。他同時擁有美國內科和心臟專科的特考文憑。

擔任住院醫生時他服務過很多華裔病人，因為能說中文，對溝通幫助很大。他說，心臟科醫生的責任很大，要上很多連續24小時的班，回家睡個覺就要去醫院，你一定要很喜歡這個工作才能堅持下去。因心臟病 入院都很嚴重，是人生最痛苦的時候，這時如能幫助他們渡過難關，你會感覺到自己的辛苦有了回報，自己的工作是很有意義的，一直讓自己繼續往前。

對於兒子加入自己20多年前在法拉盛創辦的診所，與自己並肩看診，馬宏醫生相當興奮。他說，兒子帶來了醫界最新的知識，在技術經驗上大家可以相互切磋，相互交流，對服務病患上很有好處。馬光祁醫生說，感覺自己一生都在為這個目標努力，終於達到了。現能與爸爸用醫學語言交流，雖然自己的角色有提昇，但大家都自然接受，這種感覺太好了。自己很倚重父親20多年的經驗。他說，這些年來父親很少休假，都在忙診所，現在自己可以幫忙照顧病人，父親有時就可以放心去休假了。

除了心臟專科，馬光祁醫生同時擁有內科的特考文憑。他說大家與醫生談話15分鐘會得益不少。養成良好的生活習慣、改變生活方式、減低病發風險，這比藥物控制更為重要。對心臟科而言，高血壓 、高膽固醇、糖尿病、抽煙都是危險因子，家族病史也是一個大的危險因子。要提早預防，如改善飲食、經常運動等等，很多風險因素是可以改善的，如果還不能控制，可通過藥物將心臟病和中風的風險降低，現在的藥都相當有效。

隨著年齡的增長，一般人都會有心臟方面的問題，年紀愈大機會就愈大，男性的風險會高些，提早控制是關鍵。很多人不知道糖尿病會影響整個身體，會使血管變硬，血管變硬就會造成問題，會對身體造成很大的傷害。

很多心臟科檢查都可以在我們診所裡做，如微量核子心臟血管影像掃描檢驗、彩色心臟超音波掃描、運動測心器、心電圖檢查、運動超音波掃描、24小時心電圖、核子心血管顯像儀等等。我們與心臟外科醫生都有很好的關係，可隨時轉介去醫院進行手術，包括長老會醫院、北岸、康乃爾醫院等等，及時搶救對心臟病來說很重要。

診所主治：高血壓、高膽固醇、心律不整、心悸、心絞痛、氣喘、頭暈、昏倒、胸悶、心臟血管堵塞、心臟瓣膜疾病、呼吸困難、心臟功能衰退等等，以及一般內科的疾病。

地址：法拉盛42-31 Colden St., Suite 201, Flushing, NY 11355。預約電話：718-762-8615，應診時間：星期一、二、四、五、六，上午10時至下午6時。