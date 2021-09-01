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抗衰老醫生陳惠萍 推NeoGen Plasma凍齡醫學美容

紐約訊
使用NeoGen Plasma凍齡美容儀器治療皮膚，達到抗衰老的最佳效果。
使用NeoGen Plasma凍齡美容儀器治療皮膚，達到抗衰老的最佳效果。

經驗豐富的抗衰老頂尖醫生陳惠萍表示，現代醫學美容技術發達，只要有心堅持相信醫美，減齡凍齡逆齡都不是難題。她診所的NeoGen Plasma凍齡美容儀器，獨特的深層組織重塑與快速癒合的醫美療法，經過臨床研究表明，更適合亞洲人膚質，高或低能量可依需求者情況，醫生可做調整治療。

NeoGen Plasma使用離子體的高能量氣態產生獨特的熱分子，以穿透真皮的表層和深層，來促進新膠原蛋白的生長，並替換受損的膠原蛋白。由於骨膠原慢慢增生和新生血管形成後，很快的在一個新的、更健康的皮膚結構形成之後，表皮溫和慢慢脫落。其獨特的技術將氮氣轉化為等離子體能量，沒有刺痛、灼傷及傷口，同時獨特能量是均勻的被吸收，確保對皮膚整體一致處理。

NeoGen Plasma凍齡美容法沒有開放性的傷口。適用於眼臉皺紋、疤痕、淺表皮膚病變、光化性角化病、病毒性乳頭狀瘤、脂溢性角化病、痤瘡疤痕等整體性的部位。接受治療後不需恢復期，馬上可以回復正常生活及工作。是眾多愛美人士對護膚、美膚需求，一種劃時代最溫和、安全、有效的美容方式。

陳惠萍醫師具有豐富醫學美容治療經驗，診所內各種最先進美容儀器，也針對各種皮膚腫瘤及癌前病變，提供篩檢與手術切除治療，幫助您青春美麗長駐，適度延緩皮膚衰老、退化色素斑及老人斑、疤痕等。醫生說國、粵、英語。門診時間：周一,二,四,五 9am-5pm，周三 1-5pm，周六 9am-3pm。

陳惠萍皮膚美容中心地址：136-33 37thAve., #4A, Flushing (復興大廈)；請電話預約：718-762-6462/509-6475。

腫瘤 篩檢 工作

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