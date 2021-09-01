周曉平中醫談腎虛腰腿痛的特效針灸治療

周曉平中醫師特為持第一保健和聯合健保老人紅藍卡耆老病患，提供免費把脈看診和針灸等治療。

在紐約 行醫20多年、學經歷豐富的周曉平中醫師， 醫術精湛。有鑑於65歲以上方老人中常見的腎虛腰腿痛，周曉平中醫師提出多年的有效中醫防治之道，讓病患迅速減輕疼痛，恢復健康作息。

周醫師醫術精湛，以超過30年豐富的行醫經驗，專精各種腰傷、腰痛及擅長把脈號病，明察病患的寒熱、虛實、陰陽、表裡與臟腑功能，對症治療各種疑難雜病。周醫生表示，中醫認為腰為腎之府，故老年體弱、腎氣虛虧、筋脈失養，就很容易出現腎虛腰腿痛。其臨床表現多以慢性部腰為主，喜按喜揉，腿膝無力，遇勞為甚，臥則減輕，常反復發作。偏腎陽虛者，可見手足不溫，少氣乏力，脈象沉細。兼有寒濕者，則腰部冷痛，轉側不利，靜臥痛不減，遇陰雨天加重。

周醫生指出，如此的病狀，常被以慢性腰肌勞損、或腰椎骨刺增生或腰椎間盤脫出或坐骨神經痛來治療，但中醫則以補腎固本的針灸要穴，佐以溫通經脈、散寒祛濕的火罐與點穴補虛的推拿按摩手法治療。根據多年的臨床經驗，周醫生精準的拿捏最精要且能同時祛瘀通脈的中醫治療法，最快的治療時間內對急性和慢性的腎虛腰腿痛達到治標治本的的醫療效果。

周醫師自湖南中醫藥大學本科畢業38年，廣州中醫藥大學研究生畢業30年，為前暨南大學醫學院附屬醫院主治醫師，擁有美國中藥針灸特考文憑，持紐約針灸執照，現為第一保健Healthfirst和聯合健保 United Healthcare(Medicare)老人保險計劃的網內針灸師。周曉平中醫師於交通便利市的法拉盛市中心設有中醫診所，多年來提供把脈號病，明察病患的寒熱、虛實、陰陽、表裡與臟腑功能，對症治療各種疑難雜病等中醫藥服務，並廣泛服務大眾，特為持第一保健和聯合健保老人紅藍卡 耆老病患，提供免費把脈看診和針灸等治療。

診所地址：142-12 41AVE, #L-1,Flushing, NY 11355；預約電話：(917)346-6413。