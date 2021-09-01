「天景豪苑」推出少量全新單位 歡迎約看

「天景豪苑」附設游泳池。

法拉盛 「天景豪苑」（THE GRAND AT SKY VIEW PARC）是近年紐約市 最成功的住宅開發項目之一，最近有少量全新單位推出，一臥至超大的四臥的超大戶型，歡迎有興趣的人士預約看房，同時提供房屋租賃和託管業務服務。

「天景豪苑」建在「天景購物中心」之上，在熱鬧繁華的法拉盛中心上打造了一個世外桃源。６英畝的綠洲和設施提供住戶空中花園般的生活，包括游泳池、燒烤區、網球場、兒童遊樂場、籃球場、塑膠跑道、頂級健身中心、遛狗場，還有全套的SPA服務等等，滿足各個年齡層住戶的需求。

天景豪苑的最大特色之一是室內戶外的休閒設施連成一體。室內設有1萬2500平方英尺的Grand Club大俱樂部，內有休息室、電腦區、撲克桌、乒乓球桌、自行車、瑜伽、普拉提課程、健身中心、帶廚房的派對廳，以及帶按摩室的土耳其水療、蒸汽房和按摩池，面向曼哈頓 景觀。

雖然地處法拉盛中心，它與周圍的大部分樓盤不同，其建築設計及施工可媲美曼哈頓的高級樓盤，高檔的設計、頂級的裝潢，提供比曼哈頓樓盤更多樣化及更全面的休閒設施，性價比高。而且位處皇后區，地稅相對低廉，天景豪苑有專屬電梯直通樓下的購物中心和醫療中心。地產買賣和投資，除了價格、地點外，一個重要考慮因素是營建質量和建成後的管理、維護。法拉盛是一個高度開發的地區，近年建的很多公寓樓質量都不太好，與之相比，「天景豪苑」在建築設計和營造質量上都優勝許多，可媲美曼哈頓的高檔樓盤。

發展商ONEX資產投資管理(ONEX Corporation)是北美歷史最悠久和經營最成功的私募股權投資公司之一，實力雄厚。該公司成立於1984年，目前已經完成超過650項收購，總價值約860億元。「天景豪苑」的物業管理是由著名的Related管理公司(Related Management)負責。在紐約市，Related管理近3,000棟豪華公寓大廈，其中包括時代華納中心(Time Warner Center)內的住宅大樓。

負責設計、建築及施工的是aA(architectsAlliance)。aA建築師事務所對於建築及城市規劃採取漸進及務實的方向，並結合該公司對於設計力求卓越的承諾，更深明建築如何有助於構築城市，以及如何與建構建築物的方式息息相關，換言之，也就是與在其中居住及工作的人們密不可分。

「天景豪苑」的景觀建築設計是由Moss Gilday負責。在設計符合風水的天景豪苑6英畝私人空中花園過程中，Moss Gilday集團以色彩、角度、植物群及設計，完美結合強烈的幾何與結構造型，創造出能與各住宅大廈產生多種主動與被動空間的動感曲線路徑佈局。

天景豪苑銷售及設計中心地址：40-26 College Point Blvd, Flushing, NY 11354；電話：718-886-8899；網站：THEGRANDSVP.COM。