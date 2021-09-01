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為減少人為接觸 法拉盛敦城堂食用機器人上菜

紐約訊
敦城海鮮菜館，堂食用機器人上菜。
敦城海鮮菜館，堂食用機器人上菜。

法拉盛著名的港式粵菜館「敦城海鮮酒家」室內用餐已全面開放，晚飯茶市，都恢復正常。為確保客人的安全，除了減少座位數量，增加餐檯與餐檯之間的空間，加大客人之間的用餐距離，最近更加入機器人上菜的潮流，減少人為接觸。

「敦城海鮮酒家」在法拉盛開業已20多年，出品港式海鮮粵菜餚，在華人顧客中擁有很高的知名度。同時為其他族裔及ABC們專門設計「美式中餐」，適合他們的中餐用餐習慣。平常有二百多種菜餚供應，每個人都一定能找到合適的菜式。

敦城海鮮酒家由中港頂級名廚主理，出品在中外粵菜食客中素負盛名，特別是茶市，是法拉盛飲茶的首選，更是很多中外食客喜歡的著名中餐食府。在特色菜方面，有海皇夏果、客家黃酒煮雞、蔥撈桂花蚌、砵仔鮑汁香芋焗花膠、籠仔蒜茸蒸游水蝦、避風塘大蟹、龍蝦炒糯米飯、走地雞、北京片皮鴨、以及敦城凍大蟹、乳香焗大蟹、金砂焗大蟹或龍蝦、翡翠鮮帶子白玉煲、金針雲耳肥牛煲等等。還正在推出一些新的菜式。

茶市美點有：鮑魚帶子腸、韭王鮮蝦腸、金砂皇子菇腸、鮮金菇牛肉腸、鮮百合野菌腸、翡翠素齋腸等。另有蒸點類，像是敦城蝦餃皇、魚子燒賣皇、野菌鮮肉餃、沙爹金錢肚、魚肚棉花雞等。煎炸點有煎釀牛角椒、桂林炸蝦丸；甜品類有南瓜西米布甸；巧手小食如枝竹胡椒豬肚；尚有精美廚點椒鹽白飯魚、芥汁鮮掌、沙薑鳳爪等等，出品穩定，是港式飲茶的好地方。

敦城的員工全部戴口罩，提供洗手液、口罩；全部採用一次性餐具、臺布、餐單，客人離開後，清潔所有用具，每日四次全面消毒。敦城做足了防疫，不要求客人搭台，所有人戴口罩，力求大家放心享用食物。敦城海鮮酒家戶外用餐的營業時間，每周七天，上午10至晚上9時半，星期五、六早上開9時，茶市至下午4時 。提供免費大型停車場。

地址：133-30 39TH AVE. FLUSHING, NY 11354；電話：1-718-359-8600/8603。

敦城海鮮菜館，提供免費停車場。
敦城海鮮菜館，提供免費停車場。

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