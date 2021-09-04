壽險界之星紐約人壽長城分行總經理陳用 光輝25載

陳用的團隊在布碌崙社區，創造亮眼的業績。

擁有176年悠久歷史的紐約人壽，它是美國人壽險 行業的佼佼者，過去無數名人如總統、名星、都是選擇投保紐約人壽公司，代表著信心品牌的象徵，同樣當我們華人 想到了紐約人壽，就自然想起一個名字「陳用」。這個響噹噹的名字是如何建立起來的？他是用了25年的歲月一步一腳印的建立起來，在華人社區踏平了不少的路，打造了紐約人壽保險公司長城分行華人市場部如此光輝的25載。走進紐約人壽長城分行的辦公室，你可以感受到公司如何的現代規模化。在他的私人辦公室內，第一眼看到的是一幅駿馬奔騰圖壁畫，令人意味到陳用及其團隊那股25年來勇往直前節節領先的氣勢，創造扶搖直上，一路長紅業績的磅礴。

陳用來自江西南昌於1991到美國，進入中文電視，延續在中國的攝影記者職涯。在中文電視期間，採訪許多日後影響他甚钜的重大新聞及華爾街股市財經新聞。三年後申請進入Baruch學院財務MBA課程研讀，開啟了陳用壽險職涯之路。

陳用進修財務專業領域，一邊讀書，一邊工作，他開啟人生另一扇窗的工作─紐約市 政府平權委員會(Commission of Human Rights)社區專員。社區平權專員的職責主要是要發掘社區內有關住房或工作機會不平等的現象，並進行調查是否存在刻意歧視的事情，以確實落實紐約州及紐約市平權法精神。這個工作讓陳用深入瞭解社區，有機會接觸到亞平會、華人商會及各大僑社等社團組織，成為華人社區與市政府間的溝通橋樑，利用官方資源為華人社區爭取權益，解決問題，也更進一步瞭解到新、舊移民在美國社會中面臨的難題、困境及需求。

●早期職涯歷練 深知民瘼所在

在完成開啟壽險理財知識的MBA學業後，1996年陳用進入了壽險業。四年後晉升經理。在經過記者、平權專員及壽險職涯的社區歷練及保險專業知識淬煉後，陳用深深體會到壽險是一種「取之於社會，用之於社會」，來自於社會互利行為的Social Benefits，你我投入壽險的錢，可能日後幫助到需要幫助的你我，也有可能幫助到你我都不認識的第三者。在投身壽險業十年後，選擇轉進加入全美第一大互惠人壽保險公司─紐約人壽保險公司(New York Life Insurance Company)的行列。

2006年來到紐約人壽的陳用，帶著對社區敏銳的洞察力，率領團隊揮軍進入布碌崙社區，從2007年兩位業務代表、兩張桌子開始，業務迅速擴張，創造出紐約人壽在布碌崙第一個光輝的十年。陳用團隊跟總公司力主到布碌崙開拓華人市場的可行性及必要性。在911事件後，曼哈頓華埠商業重心逐漸外移的當時，布碌崙華人聚集區落在八大道上介於56街到61街之間。之後，布碌崙湧進了大量福州移民，商家如雨後春筍般開張，布碌崙八大道迅速發展繁榮。911事件後近20年的今日，布碌崙的華埠已擴展至三至十大道、30街到90街之間，並向外發展到18大道、86街及U大道等處。

陳用團隊從此一路迅速發展至2009年20位業務代表規模，在60街上成立了現今的紐約人壽長城分行。在紐約人壽，一般分行命名都以所在地命名。然而，由於陳用團隊迅速攀升的亮眼業績，讓總公司決定將命名當做一份榮耀給予陳用團隊，由其自行命名。該團隊選用在中國歷史上具有保家衛民象徵的「長城」來做為名號。

●深耕關懷社區 與之同步成長

成立分行後的陳用團隊，業務擴展迅速，辦公空間也翻轉到現今位於64街上802號及720號大型兩處辦公室，並擴展至今近150位業務代表，業務範圍涵蓋了布碌崙、法拉盛、史泰坦島及新澤西等大紐約地區。

長城分行業績迅速成長的另一指標，就是分行中現有梁紅翩、胡美紅、任巧萍及施家凱等4位副總經理及陳國斌、武海源、陳營、蔡金英等4位經理。2018年，該分行經理團隊有3位獲選紐約人壽「頂尖50位經理」(Top 50 Managers)之列，其中包括全紐約人壽最年輕的女性副總經理任巧萍。

長城分行壽險及財務規劃的需求，從早期的壽險、退休計畫及教育基金，到近年來攜帶資產來美新移民的高端資產配置及跨國資產等規劃，及擁有資產的遺產規劃。

●壽險利人利他 愛與責任表現

華人對壽險未有正確的觀念。陳用提倡Human Life Value(生命經濟價值)的概念來思考。壽險提供每個人機會，將個人發生經濟價值不存在的風險轉嫁給保險公司，利用現在可用的資源投保，換得彌補日後自身經濟價值不存在，所造成關係中其他人的經濟損失。

如2020年的新冠疫情嚴重發生，壽險並不能阻止人生許多意外事的發生，但卻可以在該發生或不該發生的事發後，提供相當程度的保障，保障了個人、家庭的同時，也保穩了社區的安定，這就是一個人，甚至一個組織應負的社會責任，於2021年7月為止紐約人壽於這年內已為投保人送出了$4749119988美元給投保受益人，幫助有需要的人。