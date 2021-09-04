王嘉廉社區醫療中心籲12歲及以上人士接種疫苗

目前，Delta變種病毒 導致紐約新冠感染及住院人數激增，而接種疫苗 是預防感染新冠病毒的重要措施。王嘉廉社區醫療中心建議12歲及以上的人士接種新冠疫苗，有助於保護幼兒等未能接種人群。新冠疫苗在完全接種後，可有效降低受感染風險，減緩病毒傳播，並減少新冠引起的重症及住院。

王嘉廉社區醫療中心健康教育部主任朱雅潔博士表示：與早期的新冠病毒相比，Delta變種病毒傳染性更強，傳播速度更快。目前來看，接種新冠疫苗仍然是抗擊變種病毒的關鍵。已有數據表明，通過大規模疫苗接種已經挽救了很多生命，大大減少了新冠病毒引起的重症患者及住院人數。

在紐約州 ，已有超過一半的居民完成了新冠疫苗的接種，州府也規定進入部分室內場所需出示疫苗接種證明。朱博士也表示：新冠疫苗的大規模接種一直接受著美國歷史上最嚴格的安全性監測。其安全性、有效性和生產質量均符合嚴格的科學標準。

一般人在完成所需疫苗劑量的兩周後，即可恢復疫情前的許多活動。朱博士重申，雖然極少數人在完全接種疫苗後仍被發現感染了新冠病毒並可能具有傳染性，但是完全接種疫苗的人士因感染所引起的住院或死亡的可能性要小很多。最大的風險依舊發生在未接种種疫苗者中，他們更有可能感染並傳播新冠病毒。為了減緩新冠病毒的傳播，王嘉廉社區醫療中心呼籲您採取以下預防措施：

*儘早完成新冠疫苗接種；

*在公共場所佩戴口罩以增加防護力度；

*與親友聚會時首選室外活動，避免擁擠的室內場所。

王嘉廉社區醫療中心提供疫苗接種服務。人們可在曼哈頓和法拉盛接種新冠疫苗。歡迎撥打王嘉廉社區醫療中心新冠疫苗預約熱線：(718)490-7165；網上預約：https://vaccinefinder.nyc.gov/。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每周開診7天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何， 我們都會為您提供醫療服務。了解詳情，請瀏覽：www.cbwchc.org/workshops_ch.asp。