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紐約上州河谷老人院歡迎您

紐約訊
Valley Vista Adult Home 紐約上州河谷老人院風景。
Valley Vista Adult Home 紐約上州河谷老人院風景。

背依層疊山嵐，懷擁綠茵草坡；水塘魚蝦淺遊，庭閣皓首閑坐；輕風拂來花香，滿心清安愜意，以及溫暖和關懷，這大概就是大家最為憧憬的養老天堂。紐約上州河谷老人院/輔助性居住老人之家（Valley Vista Adult Home / Assisted Living Program）可成為您的選擇。

作為華人擁有的州政府執照的老人院，Valley Vista坐落在紐約哈德遜河旁，離紐約市約一小時四十五分鐘車程。在這您可感受天高心寬，空氣清甜。服務包括：營養師設計的多花樣可口的一日三餐，晚間點心；藥物管理發放，定期安排醫生訪診；每日護士醫療健康管理；護理員24/7服務；房間清潔，衣物清洗；每日的社交娛樂活動。

入住的老人必須可以自理或半自理。院內有多名華人工作人員。入住條件：自費入住：單人間 $5000/月，雙人間 $3500/月；政府補助入住：必須擁有白卡（Medicaid）。老人院可以幫助申請補貼入住及每月個人零花費用。

老人院地址：141 North Road, Highland, NY 12528；諮詢電話：646-436-6308；網址：www.seniorcare-ny.com。

紐約市 華人 紐約上州

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