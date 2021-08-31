金神成功舉辦疫情以來首場「雷安娜金曲演唱會」

梁世傑(左)和阮健華(右)在舞臺上與香港著名歌手雷安娜合照。

新冠疫情 大流行以來，現場娛樂節目全線停頓。今年8月14日，康州金神大賭場迎來久違一年多的第一場華人 演唱會，由金神與美國 超新星娛樂公司共同主辦的「2021雷安娜舊夢不須記金曲演唱會」，讓大家重溫正常的娛樂生活。

超新星娛樂公司總裁阮健華今年5月疫情趨緩後與康州金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑商量決定8月要做一場演唱會，給美東的華人觀眾提供娛樂，最後成功邀請了香港著名歌手雷安娜到來演出.消息一出群裡朋友圈爭著搶票，一票難求，演出當天的反應和入場人數使大家驚喜不已！看完之後大家紛紛稱讚演出成功，辛苦了三個多月的籌備工作有了好結果。

今次演唱會因疫情不斷變化使籌備一波三折，雷安娜依然堅持從加拿大溫哥華飛來美國東岸，為喜歡她的歌迷演唱。而前來捧場的觀眾都是雷安娜鐵桿粉絲，大家遠道而來，在演出進行兩個小時期間大家都是戴上口罩並沒有離開過座位，整場演唱會沒有觀眾提早離場。而雷安娜帶來很多大家耳熟能詳並且喜愛的經典金曲，包括「濁世暖流清」、「山石盟」、「癡情劫」、「不不羈的風」、「一生何求」等粵語歌曲，同時為了照顧普通話的觀眾，特別選唱「有多少愛可以重來」、「你知道我在等你嗎」、「後來」、「讓我歡喜讓我憂」、「我是不是你最痛愛的人」、「我的心裡祗有你沒有他」等，其他金曲還有「彩雲曲」、「風雲」、「心裡日記」和「熱情的沙漠與Sunny」，並與演唱會表演嘉賓之一的李宣欣合唱了「暫別 」和個人成名曲「人在旅途灑淚時 」。

在演唱會上，雷安娜跟臺下的觀眾互動， 答問題送禮物，並送出她的親筆簽名照片以及她的最新的精選發燒個人專輯大碟。演唱會以一首經典中的經典金曲「舊夢不須記」成為當晚最後安歌，把演唱會推上高潮。疫情下，雷安娜無法與粉絲親自握手，大家只好隔著距離揮手拍照留念。

當晚的特別嘉賓有第一屆超新星冠軍李宣欣和季軍蕭珊珊， 演唱會開場由蕭珊珊一首勁歌熱舞「咕嘰咕嘰」拉開序幕，並唱了「大城小事」和李宣欣合唱「涼涼」，在中段李宣欣出場唱閩南話「愛拼才會贏」和兩首張學友的歌曲「只想一生跟你走」和「祝福」，由Alden Lu 帶領The Ram 樂隊現場伴奏，PJM Dance Studio 的四位專業舞者Kenneth Herrera、Tyrone Hodges、Masumi Kambayashi、Misato Obana 為多首膾炙人口的金曲伴舞，演唱會完滿成功有賴台前幕後的工作人員通力合作。

人們都期待盡快能繼續有華人歌手來到金神大賭場登臺，像以往能讓生活變得正常化，從回正軌。