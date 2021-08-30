我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

盧志豪腦神內醫師談常壓性水腦症診治

紐約訊

如果家中的長者在短期間內出現步態不穩、失智及尿失禁伴隨嗜睡等癥狀，這些可能是腦脊髓液不正常累積所引發的常壓性水腦症(Normal Pressure Hydrocephalus)的表徵。執業於法拉盛的盧志豪腦神經內科醫師，針對這病症提出醫學上的見解，供僑胞參考。

他說，常壓性水腦症是一種好發於年逾60歲者的疾病。患者由於腦脊髓液積聚、導致腦室擴大，造成腦神經組織牽扯與損傷。臨床表現除步態不穩外，還常伴隨有輕微癡呆、尿失禁等症狀。常壓性水腦症患者常見表徵包括：走路步距小，有如腳被地板黏住般，踩著碎步往前衝，這個表徵常讓患者被誤診為巴金森氏症。然而，巴金森氏症患者是以抖動、僵硬為主，常壓性水腦症患者通常不會抖，而是以「舉步維艱」為最重要表現。

隨著腦脊髓液不斷積聚在腦中，壓迫顳葉等周遭神經，患者開始出現健忘、認知混淆、思考及反應緩慢的癥狀。另外，由於膀胱功能受影響，患者在初期時有頻尿、急尿等困擾，若未能及時找出病因，隨後會出現大小便失禁情況。常壓性水腦症患者一但出現上述症狀，必須盡早就醫及治療，以減少永久性傷害。臨床上有部分病人，因誤診為巴金森氏症及老人癡呆等其它疾病，延誤治療時機，使症狀惡化，造成不可逆的傷害。

這個病症診斷主要是靠臨床的症狀，以及影像學（電腦斷層掃描、核磁共振攝影）的輔助確診，一旦確定，治療主要靠外科手術─腦室腹腔分流術，將積聚過多的腦脊髓液引流至腹腔，由自體吸收。常壓性水腦症是一種可以治療的疾病，如果能在腦神經被壓損前，及時引流腦脊髓液，患者步態不穩等症狀，多能得到大幅改善。但若病程拖太久，手術後復原效果將因此減少。大多數常壓性水腦症的病人是找不出原因的，為原發性常壓性水腦症，少數可追溯病因的包括：腦部受傷、出血、腫瘤或感染等。

盧志豪腦神經內科位於法拉盛新穎的富頓一號大樓內，疫情期間仍看診，敬請先預約掛診。地址：39-16 Prince St. ste#254，Flushing, NY 11354(Hyatt Hotel後方臨羅斯福大樓)。門診電話：646-409-4402、718-888-9870。

法拉盛 失智 疫情

上一則

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

下一則

五區自行車暢遊開賽 人數大不如前

延伸閱讀

取締法拉盛無證攤販 專門團隊下月起執法

取締法拉盛無證攤販 專門團隊下月起執法
馬來西亞旅美聯誼會 28日法拉盛辦遊行

馬來西亞旅美聯誼會 28日法拉盛辦遊行
入竊法拉盛美容店 警緝非裔嫌犯

入竊法拉盛美容店 警緝非裔嫌犯
華商會新理事會 王耀明接任理事長

華商會新理事會 王耀明接任理事長
人口普查：紐約皇后區亞裔人口增近30%

人口普查：紐約皇后區亞裔人口增近30%

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

2021-08-23 11:01
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

2021-08-24 13:58
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解