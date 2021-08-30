綜合牙科診所籲及早治牙病 保住原牙機率大

紐約綜合牙科院長Jason Kim牙醫博士帶領精英團隊提供專業服務。

紐約 綜合牙科診所（New York Dental Solutions）在牙周治療、牙齦再生方面擁有獨特優勢。診所引進的最新一代LANAP protocol治療設備，載有最新PerioLase MVP-7牙科雷射治療儀，在治療過程中無切口、無縫合、無恐懼。不僅避免了傳統手術治療的牙齦切開以及翻辦（Flap）手術之痛，而且通過激光能量瞄準發炎部位進行殺菌治療，無需手術以及縫合線。它不只保留健康的牙齦組織，同時殺菌後的牙齦恢復再生能力，促進牙齦和周圍支撐牙齒的牙槽骨再生，幫助患者最大限度保留原牙。

紐約綜合牙科是由韓裔美國 人Dr. Jason Kim口腔外科博士(D.D.S)於2003年創立，服務社區17載，致力於用專業技術解決一切關於牙齒的煩惱。紐約綜合牙科相信健康美麗的牙齒是讓人擁有自信笑容的關鍵。診所設有牙齒美白、矯正、植牙、根管治療、牙周病治療等牙齒相關的幾乎所有治療項目。它用精湛的技術以及熱情的服務提供優質服務，幫助患者們重獲自信美麗的笑容。

資深牙醫師Jason Kim具有23年的豐富植牙經驗，擅長植牙、牙槽骨重建、牙周治療等。綜合牙科使用先進的3D數位錄影技術掃瞄患者的口腔結構，將影像轉製成牙齒模型，確保了第一步牙齒取模的準確度，還可大大減少患者的不適感，縮短就診療程。

此外，在包括拔牙、植牙等牙科常見手術中，綜合牙科引入纖維蛋白技術（Platelet Rich Fibrin，簡稱PRF），抽取患者少量血液，經離心萃取，生成由纖維蛋白與血小板的凝塊，放入傷口，產生止血效果，同時促進傷口快速復原。由於PRF抽取的是患者自體血液，不會出現體質排斥，也不受年齡限制，是一種非常安全有效的再生技術。植牙者如果牙槽骨缺失，綜合牙科還可運用PRF搭配骨粉，增進成骨細胞附著生長加速傷口癒合。

綜合牙科先進的植牙方式顴骨植體（Zygomatic Implants）項目，搭配常規植牙，適用於上顎牙槽骨被嚴重吸收，或者由於疾病等導致上顎牙骨嚴重流失，或者植牙失敗的情況。顴骨植體成功率高達96%，其有效性和安全性業已得到國際臨床驗證。

紐約綜合牙科重視患者就診體驗。診所佈置溫馨優雅，乾淨整潔。每個診室內都有電視供患者在接受治療時觀看，可以分散患者注意力，減少治療時的不適感和緊張心理。另外與很多診所不同的是，患者做X光檢查無需站在特定的儀器前，而是躺在牙科手術椅上即可操作，非常方便。

紐約綜合牙科地址：144-48 Roosevelt Ave., #MD-B, Flushing, NY 11354。診所備有免費停車場。新病患提供免費諮詢，歡迎致電中文專線：718-886-3443。官網：www.Nydentalsolutions.com。