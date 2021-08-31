資深律師朱益民詳細剖析訴訟出庭官司關鍵點

對於發生在美國的一些訴訟出庭的官司，大多數華人 都是一知半解或是道聽途說，因此就會產生許多誤區而忽略到自身應有的權益。資深律師朱益民介紹：通常訴訟案，原告被告訴訟途徑可以有10多種。在訴訟過程中，如果你選擇的訴訟途徑不佳，可能會事倍功半，會增加對方的訴訟欲望；如果你這邊出的文件品質不高，那麼對手就會感覺有機會贏得這場官司，容易招來對方的撤案動議（motion to dismiss），各種取證要求(discovery)，各種反訴(counterclaim)，各種要求制裁(sanction)的動議，簡易判決動議（motion for summary judgment）等等。這樣就把本來可以較快了結的訴訟官司拉長。反之， 如你選擇恰當訴訟途徑，文件質量高，擊中要害，對方常常會知難而退，有時一個動議即可搞定。

質量不高的訴訟主要表現在下列幾點：1.洞察不到對方案件的弱點；2.不能在混濁的事件與法律交互作用之間，清楚地歸納出對自身案件的有利法則、判列；3.未能深刻體認自身案件的強點；4.對法律、法則在具體事例的適用性判斷出錯；5.訴訟途徑不佳；6.文件中含可有可無的空話等。

他說，華人常常對出庭官司重量而不重質。品質不高的訴訟文件或路徑，不管是1000元或上億元的訴訟，未必會招來法庭的制裁，也不一定會馬上導致案件的失敗，但往往會拉長訴訟的時間和最終的總花費。朱益民律師處理訴訟案，並不注重文件的量， 而是注重文件的質。

朱律師擅長處理多種案件，在各種或大或小的糾紛中，為客戶爭取最大利益，成功地迫使許多無理的訴訟退縮，撤案。近期在一起代表華人客戶對抗房東 無理驅趕的案件中，房東的有限責任公司在與華人房客簽租約時，將一些不合理條款放入租約內，一年後糾紛產生，初審法庭判房客賠償20多萬。朱律師接到案件後成功將對房客的不利判決撤銷，維護了房客的最大利益。朱益民律師擅長房東房客官司（包括趕房客等）、婚姻官司等。

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