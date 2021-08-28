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中國信託銀行攜手與Zelle合作 提供即時帳戶轉帳服務

紐約訊
中國信託銀行攜手與Zelle® 合作，提供快速便捷即時帳戶轉帳服務。
中國信託銀行攜手與Zelle® 合作，提供快速便捷即時帳戶轉帳服務。

中國信託銀行（CTBC Bank）數位銀行服務再升級，提供個人對個人的Zelle® 即時帳戶轉帳服務，讓您再也不用提供銀行帳號進行轉帳。Zelle® 為全美最大的個人數位支付網路，提供個人與個人之間的即時銀行帳戶轉帳系統，一般銀行跨行轉帳需要一到三個工作天，透過Zelle® 轉帳服務，資金在幾分鐘內即可入帳，且免手續費。

凡持有中國信託銀行支票帳戶，可透過網路銀行或下載行動銀行應用程式內建Zelle®，只需輸入收款人的手機號碼或電子郵件地址，即可完成即時轉帳手續。無論外出與朋友聚餐、節日紅包禮金、旅行費用分攤或每月房租等，都可透過Zelle® 完成轉帳付款，輕鬆方便又安全。想了解更多，可上網www.ctbcbankusa.com/zelle。

中國信託銀行全美共有14家實體分行遍及加州、紐約州及紐澤西州，今年年底將陸續於南加州增加數家實體分行，提供客戶更多分行據點。除了持續開設實體分行，銀行也投入大量資源整合開發數位銀行，數位銀行對客戶帶來更多便利性。 許多往返美國及世界各地的客戶，均可透過數位銀行網上開設帳戶、轉帳及繳交帳單，完全掌握個人的理財交易。

除了網路定存帳戶，網路支票及儲蓄帳戶也提供優惠利率並可透過網路數位銀行直接開戶。完成開戶後，可立即下載中國信託銀行行動銀行App，查詢帳戶餘額，帳戶轉帳，帳單支付，手機照相存入支票等功能，讓您不用出門也可完成一般日常銀行業務。此外，中國信託銀行為AllPoint免手續費自動提款機網路成員，持有中國信託銀行金融卡，可在全球超過5.5萬台的自動提款機提款並且免收手續費。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。它擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

中國 支票 加州

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