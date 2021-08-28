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Coway淨水器把關飲用水品質 每天一元享用純淨水

紐約訊

Coway是韓國環境家電第一品牌，水質淨化、空氣淨化和衛浴產品，一直是受歡迎的人氣電器。Coway提供的科學研究顯示，喝進人體的水份得經過高達90天的時間，才能完全代謝，所以在多喝水之前，一定得先為水的品質把關。擁有全球最大空氣與水質研究中心與團隊的Coway，每年挹注7%的營業額持續科技研發。消費者用租賃淨水器的方式，從最便宜的每月19.99元起，平均每天約一元就可顧好全家人喝到純淨好水，還可享有定期免費更換濾芯、系統清潔、和保養維修等服務，為飲用水做好把關工作。

影響水質的因素除雜質顆粒之外，淨水廠消毒時所使用的氯氣會殘留在水中，在輸水過程中也可能受到重金屬及病毒，細菌的污染。同時，各地區地質結構不同，水質軟硬度也有差異，這些都有可能成為危害健康的潛在風險。同時，挑選淨水器的第一步，要先了解居住地區環境，若水中碳酸鈣含量較高，水質屬於偏硬，除了口感較澀，也容易產生水垢。在挑選淨水器時可能具有軟化水質效果的樹脂濾芯，但是須留意的是化學樹脂濾芯會發佈鈉離子，高血壓患者應選擇無鈉的樹脂濾芯。

Coway在淨水器行業中一直處於領先地位。它的產品不斷升級更新，無論外型或功能都力求更優質。多種型號可選擇，五級過濾系統，滿足使用者對水質淨化以及口感的全面要求。該品牌淨水器可過濾出維持人體內酸鹼平衡的鹼性水，這種既乾淨又甘醇的飲水，可幫助防禦因體質酸化帶來的各種疾病。

Coway是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的5家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括國際水質協會頒發的「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。系列淨水器中，有濾淨智控冰溫瞬熱桌面型和直立型飲水機、一體成型櫥下式R/O淨水器和軟水淨水器等等。特別是有濾淨智控冰溫瞬熱桌面型和直立型飲水機，可自動進水，完成過濾浄化及高溫殺菌，並具冰、溫、熱三段水溫變化，一機搞定，簡化淨水─煮沸─製冷過程。

這些淨水機器除了讓水喝起來有純淨感的特色之外，LED人性化直覺操作皮膚，更能一鍵簡易操控。採用環保的熱電冷卻器，不用冷媒運轉，極靜音，而厚膜瞬熱科技又可讓淨水瞬間加熱，5秒達成完美入喉水溫。讓消費者清晨起床，一杯好水下肚，神清氣爽地開始面對各種挑戰的一天。

Coway成立於1989年，是韓國智慧環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前50位，也是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一。Coway的高效逆滲透水質淨化器、HEPA空氣淨化和衛浴產品，在韓國行業內的佔有率始終佔據首位，走入韓裔家庭和商店多會看到Coway產品身影，普及率極高，因此既是韓國最大的環境家電企業，也是世界上最大的環境家電企業之一。

詳情可洽Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361；電話：929-274-6288(疫情期間請預約)。

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