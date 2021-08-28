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福朋喜来登酒店今日8/28隆重開幕

紐約訊
福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel) 8月28日開業。
福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel) 8月28日開業。

法拉盛新地標福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel)將於今日8月28日晚舉辦了盛大的開業典禮。紐約政商界領導，包括紐約市議員顧雅明、參議員Toby Stavisky ，參議員劉醇逸、紐約皇后區區長Richard Donovan、國會眾議員孟昭文辦公室代表 Sydney Li、民主黨紐約市議員候選人 Sandra Ung、民主黨紐約市市長候選人辦公室代表 Winnie Greco、紐約州金融監管廳副總監孫雯（Linda Sun）、紐約市主計長辦公室代表 Elaine Fan、世界知名室內設計師Andres Escobar、Real Hospitality Group總裁兼CEO Ben Seidel和團隊等將前往祝賀。世紀集團總裁徐家鵬先生表示感謝各界支持，希望福朋喜來登酒店的開業，能對疫情封閉後的法拉盛社區帶來朝氣。

福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel) 屬於法林頓大廈(The Farrington)的一部分，由世界著名設計師Andres Escobar精心設計，大樓共由三部分組成：樓下商鋪大部分已出租，將開設酒莊、餐廳、零售店等高級店鋪；2-7樓為福朋喜來登酒店，提供210間客房，酒店設有游泳池、健身房，酒吧和餐館。

法林頓大廈（The Farrington） 8-15層為100間高檔住宅公寓，每個房間都配有德國名牌Bosch洗衣機、冰箱、洗碗機、微波爐等。櫥櫃是採用意大利名牌GDArredamenti，爐頭來自意大利名牌Bertazzoni，公寓更享有15年減稅計劃。大樓公共設施完善，設有獨立健身房，BBQ燒烤爐等。大樓還配有186個車位和15台電動汽車 Super charger。法林頓大廈把奢華帶到另外一個層次，擁有法拉盛的便捷及享受曼哈頓繁華盛景。

法林頓大廈（The Farrington）位於紐約市皇后區法拉盛的中心地帶，Farrington Street和35 Ave 交界處。步行到緬街LIRR火車站及7號地鐵線，距離紐約拉瓜迪亞 (LGA)機場、法拉盛草原可樂娜公園、Citi Field 體育場和亞森·艾許球場不到3公里，開車到甘迺迪(JFK)機場僅15分鐘。

福朋喜來登酒店由世紀集團開發建造。世紀集團是紐約本地經驗豐富的地產開發公司，創始人徐家鵬（George Xu）先生致力於房地產開發二十多年，迄今為止，世紀集團房產遍及紐約皇后區和布魯克林區，所開發項目包括別墅，住宅，商住兩房以及酒店項目。世紀集團在紐約房地產領域有著舉足輕重的地位。

福朋喜来登酒店地址：33-68 Farrington St, Queens, NY 11354；電話：(718) 939-3368。

紐約市 法拉盛 皇后區

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