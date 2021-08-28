福朋喜来登酒店今日8/28隆重開幕

福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel) 8月28日開業。

法拉盛 新地標福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel)將於今日8月28日晚舉辦了盛大的開業典禮。紐約政商界領導，包括紐約市 議員顧雅明、參議員Toby Stavisky ，參議員劉醇逸、紐約皇后區 區長Richard Donovan、國會眾議員孟昭文辦公室代表 Sydney Li、民主黨紐約市議員候選人 Sandra Ung、民主黨紐約市市長候選人辦公室代表 Winnie Greco、紐約州金融監管廳副總監孫雯（Linda Sun）、紐約市主計長辦公室代表 Elaine Fan、世界知名室內設計師Andres Escobar、Real Hospitality Group總裁兼CEO Ben Seidel和團隊等將前往祝賀。世紀集團總裁徐家鵬先生表示感謝各界支持，希望福朋喜來登酒店的開業，能對疫情封閉後的法拉盛社區帶來朝氣。

福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hotel) 屬於法林頓大廈(The Farrington)的一部分，由世界著名設計師Andres Escobar精心設計，大樓共由三部分組成：樓下商鋪大部分已出租，將開設酒莊、餐廳、零售店等高級店鋪；2-7樓為福朋喜來登酒店，提供210間客房，酒店設有游泳池、健身房，酒吧和餐館。

法林頓大廈（The Farrington） 8-15層為100間高檔住宅公寓，每個房間都配有德國名牌Bosch洗衣機、冰箱、洗碗機、微波爐等。櫥櫃是採用意大利名牌GDArredamenti，爐頭來自意大利名牌Bertazzoni，公寓更享有15年減稅計劃。大樓公共設施完善，設有獨立健身房，BBQ燒烤爐等。大樓還配有186個車位和15台電動汽車 Super charger。法林頓大廈把奢華帶到另外一個層次，擁有法拉盛的便捷及享受曼哈頓繁華盛景。

法林頓大廈（The Farrington）位於紐約市皇后區法拉盛的中心地帶，Farrington Street和35 Ave 交界處。步行到緬街LIRR火車站及7號地鐵線，距離紐約拉瓜迪亞 (LGA)機場、法拉盛草原可樂娜公園、Citi Field 體育場和亞森·艾許球場不到3公里，開車到甘迺迪(JFK)機場僅15分鐘。

福朋喜來登酒店由世紀集團開發建造。世紀集團是紐約本地經驗豐富的地產開發公司，創始人徐家鵬（George Xu）先生致力於房地產開發二十多年，迄今為止，世紀集團房產遍及紐約皇后區和布魯克林區，所開發項目包括別墅，住宅，商住兩房以及酒店項目。世紀集團在紐約房地產領域有著舉足輕重的地位。

福朋喜来登酒店地址：33-68 Farrington St, Queens, NY 11354；電話：(718) 939-3368。