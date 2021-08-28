乒乓球運動遍地紅火 熱門又時尚 節奏快 趣味性高

在美國有著多位史岱文生高中高材生，參予乒乓球運動，並取得非常優異的成績。

被美國 人稱為「來回運動」的乒乓球運動，在全世界經濟蕭條的大環境下，再度紅起來了！據《紐約時報 》數年的記載，在美國經濟環境處於沉寂之際，乒乓球運動漸漸地變成最熱門的時尚運動之一。

美國人及歐洲人都愛上乒乓球了，很多時尚的辦公室內皆設有乒乓球桌供員工工餘後使用，包括前美國總統奧巴馬也曾為白宮購進乒乓球桌，奧巴馬一家及他的朋友們在乒乓球桌上享受運動與帶來了無比交流及運動樂趣。

美國很多影星也喜歡乒乓球運動，曾演《死囚散步》影片而獲得奧斯卡影后的穌珊·薩蘭登也從她兒子中認識了乒乓球運動，成為了星級乒乓球愛好者。她表示，我意外地接觸了乒乓球文化的存在，每位玩乒乓球的人對運動都很認真及尊注。乒乓球比賽一般時間都不太長，但是過程很激烈，節奏相當快，趣味性高而且變化大又精彩。

在紐約眾多的消閒老人中心及青少年中心皆設有乒乓球枱，有不少美式桌球店也都撤掉部份球枱，換成了乒乓球枱。「肥貓」就是紐約西村一家挺有人氣的爵士美式桌球酒吧。數年前開始，酒吧內增加了三張乒乓球桌，生意越來越好，每到週末，來打球的客人都排成長隊，可想而知乒乓球的趣味性是何等的吸引人。

在週末或放學後的紐約，看到家長們帶著小孩拿著乒乓球拍趕往運動中心，培訓乒乓球已是司空見慣。美國很多著名學校更將部份運動項目作為入學評分標準，增加學童考進名校的機率，譲人們有著新的休閒運動選擇，乒乓球俱樂部就如雨後春筍般在全美境內成長起來。

在過往一提起美國人的體育愛好，離不開棒球、橄欖球、籃球、田徑等等，很少有人注意到乒乓球。據國際乒乓球聯合會的調查，從2004年開始，美國人參與乒乓球運動的人數每年以兩位數增長，全球每年都有上千萬人次參與這項運動。

經濟一蕭條平靜，乒乓球就火爆紅了。在紐約區室內乒乓球房，無數的高職人仕及名校學生正跟著教練練習球技。他們有的是地產界大亨，也有的是著名高中及大學高材生，趁著空閒時間特地參與乒乓運動，有增強身體健康的，更有提高個人意志力的。

在美國史岱文生高中就讀的學生裏，有著多位高材生皆參予乒乓球運動並取得非常優異的成績，他們每年皆參加各種盛大的乒乓球比賽，獲取無數經驗及獎項豐富人生。

現在在美國，乒乓球確實是挺火的。乒乓球俱樂部網上器材店很多，品牌選擇也十分充足，人們如果想打乒乓球，也可以加入附近當地的乒乓球俱樂部。而這些乒乓球俱樂部也從華人聚居地區向外逐漸發展開來遍地開花，數量明顕地增加，學球也就更方便及專業，像在紐約只需要十數分鐘的車程，就可以到達所在的俱樂部進行訓練。

乒乓球運動為何在美國大熱？是由多年前尼克遜總統進行乒乓外交政策開始，引發人們開始認識乒乓球這項運動。乒乓球運動源自英國，是網球的化身。英國人將室外網球運動化身為室內網球，故取名table tennis 。美國人自從北京奧運會上美國女子乒乓球隊表現出色，全美上下掀起一股乒乓熱潮。北京奧運會後，突然發現周圍的人們對於乒乓球的熱情驟然高漲，人們都想拿起球拍玩一玩。

據美國《紐約時報》曾報導則認為，除了白宮和好萊塢的引領作用，平靜的經濟也是乒乓球運動火紅的原因之一。價格相對收費低廉，埸地要求不高，都讓乒乓球在許多家庭深受喜愛。

在本屆東京奧運 會上，美國4名乒乓球參賽隊員中，有6位為華裔，除了有中國乒乓球背景的乒乓球老將以為，有一位華裔新星特別引人注目，那就是張安（Lily Zhang）。作為在美國土生土長的華人，張安畢業於名校UCLA的心理學專業，還是個不折不扣的學霸。張安7歲開始接受乒乓球訓練，11歲加入美國女子國家隊，2012年就已經作為全隊最小年紀的隊員，代表美國出戰英國奧運會，也是這一年，張安一舉獲得北美洲乒乓球錦標賽冠軍。美國本土乒乓球運動盛行，相信像張安這樣的球壇新星也會越來越多。希望美國在乒乓球這項運動上奪牌也指日可待。

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