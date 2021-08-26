幹細胞治療中心 增強免疫 消除疼痛 延緩衰老

紐約 曼哈頓的「公園大道幹細胞治療中心」是一家以再生醫學為主的全新領域—幹細胞療法中心。中心的宗旨是通過「非侵入性」幹細胞療法來改善病患身體的再生和修復能力，找回人生的長壽密碼，提高生活質量與幸福指數。中心有專門針對舒緩疼痛並增強免疫系統及抗老療程，包括PRP療法—自體濃縮血小板注射；BMA—間質幹細胞療法；荷爾蒙生物科技療法—以自然的方式平衡荷爾蒙，去除潮紅，增強性功能；靜脈注射維生素療法—全面迅速恢復體能，增強免疫系統；毛髮修復療程—無需手術可改善髮量稀疏；O點G點和P點注射——改善排尿困難並強化性功能。

中心表示，幹細胞具自我恢復分化能力，人們的皮膚、大腦、肺臟甚至血液等組織需要不斷地更新以確保人體正常運行，這個任務是由幹細胞完成的。幹細胞是具有分化再生成各種組織器官細胞潛能的一類原始細胞。幹細胞再生療法（Stem Cell Therapy）是將患者自身的幹細胞（從骨髓或脂肪細胞中提取）與自身的富含血小板的血漿（PRP，富含生長因子）混合後注射到病灶部位，在生長因子誘導下分化再生成受損傷部位的組織，如骨骼、關節、軟骨、韌帶、神經、脂肪、肌肉 、血管，甚至某些內臟器官等，使受損傷部位的組織快速再生、癒合，恢復功能。由於幹細胞的這些強大功能，醫學界稱之為「萬用細胞」。

幹細胞療法可以長期緩解各種慢性疼痛，而這醫療法的最大益處就用於治療的幹細胞都來自於病患自身的脂肪中萃取，是通過擷取病患自身的造血幹細胞，經過淨化再注入體內疼痛的部位。因為是體內自己的細胞，所以沒有排斥的問題與副作用。藉由大量的生長因子幫助修復受損的細胞，提供自體修復，不需藥物，就能達到減輕疼痛的效果。這是一種更天然安全且有效的治癒方式。

公園大道幹細胞治療中心醫師陣容堅強，中心由經驗豐富的MaryLaura Klesaris醫學博士、Lawrence Kamhi醫學博士和Skylark Stone醫學博士親自領軍。他們不僅對非手術療法和微創手術療法有著特殊的專長，而且還積極鑽研最新的醫療技術並應用在臨床治療中，以最先進的技術為病患解除痛楚。「公園大道幹細胞治療中心」是一家綜合痛症診斷、治療、醫美為一體的大型綜合性診療中心。中心擁有高水準的醫療技術、最先進的硬體設施。該中心的醫護人員都會講兩種以上的語言，為患者提供最貼心的客服服務。

中文諮詢電話：917-828-0013。中心地址：40 Park Ave, NY, NY 10016（地鐵 4,5,6,7中央車站下車，中心入口位於Park Ave和36街交口）。