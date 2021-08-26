想開珍珠奶茶店？HOJA FOOD提供一條龍服務

HOJA FOOD供應蔗糖系列商品、開店物料設備、店面規畫及飲品菜單設計。

在美東占有珍珠奶茶原物料銷售第一名的HOJA FOOD，是本地珍珠奶茶炫風的最大推手。HOJA FOOD提供珍奶茶飲業者材料與設備，包括店面規畫方案、開店物料設備、飲品菜單設計、蔗糖系列商品和台灣 小吃系列，同時提供茶飲專門教室作為專業教學訓練之用。該公司輔導零經驗的開店初學者，專注泡出一手好茶，打造專屬的獨特飲品。此外，該公司負責物料配送到店，提供一條龍服務，扮好飲料店後勤的重要角色。

台灣茶飲文化在全球蔚為風尚，手搖茶飲在各地遍地開花。在各家新進品牌如春筍般不斷竄起的今天，競爭異常激烈，但是如果能開發新創產品成為獨家供應的領頭羊，還是能保有高關注與高毛利優勢，藉以衝破重圍異軍突起。而站在業界前沿的HOJA FOOD，早已為旗下代理商立下可茲遵循的成功模式與典範。

HOJA FOOD勇於做別人不敢做、想別人不敢想，因為深入在地市場，總能精準抓住消費者動向，搶先一步推出潮流新品，提供客製化服務並與多家手搖茶品牌合作研發各式飲品，在健康意識與提升口感中尋求平衡。一來在健康上替消費者把關，又能提升飲料的風味。去年度該公司更大規模將爆爆珠果汁，導入蔗糖液，取代原料本身的果糖，在產品風味提升檔次外，更讓旗下代理商御茶(Yu Cha Corp)、豐茶(Fun Tea)屢創銷售佳績。

HOJA FOOD提供珍珠奶茶手搖飲原物料外，亦因應時勢推出一系列環保包材，上從紙杯PLA杯材下至紙吸管、PLA吸管、竹吸管，連提袋都使用可重複利用又不佔空間的不織布製作，在環保意識抬頭的時刻，為社會盡一份心力。

HOJA FOOD網址：www.hojafood.com。服務據點：紐約 御茶食品地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377。電話：718-898-6888、718-898-6889。WeChat：yuchacorp。維吉尼亞 豐茶食品地址：8440 Kao Circle, Manassas, VA 20110；電話：703-678-6288；WeChat：funsales168。