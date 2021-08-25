黃唯律師樓律師談 在美香港居民暫緩強制離境和工作授權

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2021年8月5日，拜登總統發布了一份備忘錄，宣布目前在美國的「某些香港 居民」暫緩強制離境（Deferred Enforced Departure，簡稱DED）。在2021年8月5日在美國境內並自2021年8月5日以來持續在美國境內的香港居民可以獲得DED。

黃唯律師樓（Margaret W. Wong & Assoc. Co）紐約分部主管律師Joseph Fungsang表示：DED是由美國總統批准的一種暫時免除遞解（驅逐）的形式。總統備忘錄註明，提供給在美香港居民的DED期限為18個月。在為期18個月的DED期間，在美符合資格的香港居民不會被驅逐出境，並可向美國公民 及移民服務局(USCIS)申請就業許可。然而，符合DED資格並不等同於在美國擁有簽證或其他合法移民身分。目前，除香港外，委內瑞拉和利比亞也有DED。他表示，除以下列出的例外情況外，任何在2021年8月5日當日以及之後持續在美國境內的香港居民都有資格獲得DED。

但是，以下香港居民不符合DED資格：

•在2021年8月5日之後自願返回香港或中國的個人；

•自2021年8月5日以來沒有繼續居住在美國的個人；

•因國家安全或恐怖主義理由而「不允許」進入美國的個人，或因國家安全、恐怖主義或相關理由而「應被遞解」出美國的個人；

•在美國犯有重罪或兩項或兩項以上輕罪的個人；

•因犯罪、恐怖主義或相關原因被禁止接受庇護的個人；

•被美國引渡的個人；

•美國政府認為不應允許留在美國的個人、對公共安全構成威脅的個人以及那些會對美國與其他國家的關係產生負面影響的個人。

他說，香港居民的DED為期為18個月，而符合DED的香港居民可申請就業授權(EAD，又稱工卡)。此外，在美國，持有F-1學生簽證的香港居民的就業規定可能會變得更加靈活。美國國土安全部(DHS)預計將很快公布更多關於如何申請就業授權(EAD)的細節和說明。符合DED的香港居民如欲申請就業授權，請瀏覽移民局官網www.usics.gov，查詢有關如何根據DED申請就業授權的最新資料。國土安全部將如何為DED定義「香港居民」仍有待觀察。有關香港居民DED專案的詳情，請留意該律師樓網最新資訊。

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