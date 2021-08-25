最適合華人企業的商業電話來了！

掃描二維碼，關注麒麟雲總機。

服務華人 社區20年的麒麟電視於2020年推出了「麒麟雲總機」商業電話服務(www.kylinbiz.com)，向美國 和加拿大商家提供功能強大、品質出眾的企業通訊解決方案，而每條線費用只有傳統商業電話的30-40%。麒麟雲總機專為華人企業量身訂制電話系統，特別適合 診所、律師樓、會計師、旅行社、保險和理財仲介以及各類培訓機構。

部分典型應用有以下特點：

● 可保留原號碼，配置簡單，無需復雜布線，將麒麟雲總機提供的轉接器連上互聯網和話機上即可。小巧輕便的連接器拿到哪裡，哪裡就是辦公室，可輕鬆實現異地辦公、移動辦公、多地辦公。

● 可根據您的業務特點設置中英文語音導航、留言提示，讓您的公司在客戶那裡顯得特別專業可靠。

● 可設置定時自動呼轉、通話錄音和留言完整保存發到指定Email，保持與客戶的聯繫。

● 集成亞馬遜、谷歌雲，7天24小時在線，永不掉線。

● 根據您的業務需求配置其他服務。

這些功能很適合現代商業服務，及現代人的工作與生活方式。麒麟雲總機完全可以根據大家的業務需求，進行其它訂製服務。

「沈舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」。疫情 讓很多華人企業面臨空前挑戰，麒麟雲總機深信，唯有通過科技提升運營品質才能在疫後經濟復甦中拔得頭籌。麒麟雲總機願祝華人企業一臂之力。麒麟雲總機一定會以最優惠的價格、最周到的服務讓您滿意。也歡迎華人商家成為商業電話經銷商，麒麟雲總機提供專業培訓和豐厚的傭金分配方案。

電話：1-888-518-7018；郵箱：[email protected]；麒麟電視+麒麟電話官網： www.kylintv.com（）；麒麟雲總機官網：www.kylinbiz.com。