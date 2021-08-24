商住二用華盛花園康斗大廈每周六、日下午1-4PM公展

「華盛花園」二維碼。

「華盛花園」大廈位於交通便利法拉盛 市中心，三福大道Sanford Ave和帕森街 Parsons Street交界處，有131個單位的CONDO康斗，獨立永久產權公寓、20000尺社區服務中心、7000尺空中花園，有綠植園藝、健身 房、會議室、小型圖書館 ；有專業管理公司、落地玻璃幕牆、GCS 智慧鎖系統。管理費包冷熱水、煤氣，付款方式靈活。住宅單位：studio統艙 、1臥室(45萬起)和2臥室(62萬起)，現正推出熱賣，預約看房請早，把握投資自住的最佳機會。

「華盛花園」大廈公寓落地玻璃幕牆，光猛几淨；高級時尚的淺灰木地板的各式單位，都備有高級現代化廚俱及方太抽油煙機，開放式有大理石紋壁的廚房和浴室，並細心為每個轉角以細銀框收邊，開放式廚房，且二樓以上住戶皆有不同大小的陽台。而7000尺空中花園，讓所有住戶都能有自由享受綠植園藝、無論是做晨運或戶外伸展，保有私密又不用擔心安全。大樓專設的健身房讓忙碌的各住戶，能就近鍛練健身，不必考慮外出健身的時間限制和舟車往返。最值得一提的特點之一是附設的小型圖書館，是榕欣建築公司堅持為大樓注入的貼心文化元素。而這些公共設施有專業管理公司系統打理，戶戶有洗烘一體機。住戶另有購買車位選擇，性價比高。

許多人就是看中法拉盛的食位住行全方位方便而選擇在此搶占一席之地，無論是自住，出租或是為年長家人安置一方便生活和就醫的居住地，都是不二的選擇。而「華盛花園」位法拉盛鬧中取靜的地區，門前有巴士站，直達緬街，而走路至緬街地鐵站也只要15分鐘。另有共2萬平方呎社區服務中心出售，15年減稅。該大廈即日起公開展售，歡迎預約洽詢。

順成房地產代理 LYNN郭小姐，電話：(347)-822-3132；地址：144-25 Sanford Ave, Flushing, NY 11355。可掃碼3D看房及加大樓二維碼。