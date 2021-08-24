我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美聯社民調：學校口罩、接種疫苗令 6成民眾支持

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

商住二用華盛花園康斗大廈每周六、日下午1-4PM公展

紐約訊
「華盛花園」二維碼。
「華盛花園」二維碼。

「華盛花園」大廈位於交通便利法拉盛市中心，三福大道Sanford Ave和帕森街 Parsons Street交界處，有131個單位的CONDO康斗，獨立永久產權公寓、20000尺社區服務中心、7000尺空中花園，有綠植園藝、健身房、會議室、小型圖書館；有專業管理公司、落地玻璃幕牆、GCS 智慧鎖系統。管理費包冷熱水、煤氣，付款方式靈活。住宅單位：studio統艙 、1臥室(45萬起)和2臥室(62萬起)，現正推出熱賣，預約看房請早，把握投資自住的最佳機會。

「華盛花園」大廈公寓落地玻璃幕牆，光猛几淨；高級時尚的淺灰木地板的各式單位，都備有高級現代化廚俱及方太抽油煙機，開放式有大理石紋壁的廚房和浴室，並細心為每個轉角以細銀框收邊，開放式廚房，且二樓以上住戶皆有不同大小的陽台。而7000尺空中花園，讓所有住戶都能有自由享受綠植園藝、無論是做晨運或戶外伸展，保有私密又不用擔心安全。大樓專設的健身房讓忙碌的各住戶，能就近鍛練健身，不必考慮外出健身的時間限制和舟車往返。最值得一提的特點之一是附設的小型圖書館，是榕欣建築公司堅持為大樓注入的貼心文化元素。而這些公共設施有專業管理公司系統打理，戶戶有洗烘一體機。住戶另有購買車位選擇，性價比高。

許多人就是看中法拉盛的食位住行全方位方便而選擇在此搶占一席之地，無論是自住，出租或是為年長家人安置一方便生活和就醫的居住地，都是不二的選擇。而「華盛花園」位法拉盛鬧中取靜的地區，門前有巴士站，直達緬街，而走路至緬街地鐵站也只要15分鐘。另有共2萬平方呎社區服務中心出售，15年減稅。該大廈即日起公開展售，歡迎預約洽詢。

順成房地產代理 LYNN郭小姐，電話：(347)-822-3132；地址：144-25 Sanford Ave, Flushing, NY 11355。可掃碼3D看房及加大樓二維碼。

「華盛花園」大廈位於法拉盛市中心。
「華盛花園」大廈位於法拉盛市中心。
「華盛花園」是投資或自住最佳選擇。
「華盛花園」是投資或自住最佳選擇。

健身 法拉盛 圖書館

上一則

女攜2子曼哈頓當街被罵「滾回你的國家」後被毆 警調查

下一則

「亨利」過後 紐約市本周又濕又熱如蒸籠

延伸閱讀

人口普查：紐約皇后區亞裔人口增近30%

人口普查：紐約皇后區亞裔人口增近30%

梁文華律師在法拉盛、布碌崙皆辦地產交易

梁文華律師在法拉盛、布碌崙皆辦地產交易

面頸有可疑灼傷 吸毒華女死因不單純

面頸有可疑灼傷 吸毒華女死因不單純
下東城淫賭窩點吸毒華女 送到法拉盛已冰涼

下東城淫賭窩點吸毒華女 送到法拉盛已冰涼
法拉盛21日家庭健康同樂日 送學用品

法拉盛21日家庭健康同樂日 送學用品

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃