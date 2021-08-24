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象印 Gourmet D'Expert® 電鍋 兼有鴛鴦火鍋和燒烤盤

紐約訊
象印新出Gourmet D' Expert®電鍋，可以做出多種美食。
象印新出Gourmet D' Expert®電鍋，可以做出多種美食。

呼朋引伴和家人一起外出享受火鍋是時下的流行活動，象印亦響應潮流推出全新的Gourmet d' Expert®多功能燒烤鴛鴦電鍋（EP-PFC20）。結合鴛鴦火鍋和燒烤盤，新的分隔式多用鍋讓美味體驗倍增，提供大家兩全其美的最佳選擇。Gourmet d' Expert®已上市，建議零售價為209元。

火鍋有不同種類，如中式、日式、韓式、泰式和越式，所以有無窮無盡的食譜變化組合。它是一種可供多人共同參與、富有趣味、又不拘烹飪水準的用餐體驗。除了火鍋和煎鍋外，這款平底鍋還配有燒烤肉類和蔬菜專用的烤盤。

饑腸轆轆的客人不必久等，因為Gourmet d' Expert®的1300瓦特加熱系統可以迅速加熱。這款多功能燒烤煎煮鍋包括一個耐用的，不含雙酚A的鈦合金陶瓷不粘塗層，3-1/8英寸深的煮鍋，並帶有隔板，可以容納兩種不同口味的火鍋。此鍋可放入本體內使用，也可以直接在爐灶上使用。煮鍋的深度足以燉煮各式菜肴，如傳統的日本壽喜燒和涮涮鍋，甚至可用來做義大利燉飯。附帶的烤盤具有特別設計，可讓油脂滴走，使膳食更健康。可拆卸的鍋子易於清潔，而6呎11吋長的電源線亦可從本體拆下。

象印產品的設計處處以安全和實用為念，因此防燙的煎鍋手柄可保障安全，方便把鍋子從爐灶運送到餐桌。鋼化玻璃鍋蓋上有一個易於握放的六邊形把手，可以斜放以減少拿起鍋蓋時被燙到的風險。烤盤周圍有耐熱護板，可防止意外接觸到灼熱的表面。

想查看有關產品的更多訊息，請訪問網站：https://www.zojirushi.com/app/product/eppfc_sc。

象印新出Gourmet D' Expert®電鍋，1300瓦特加熱系統可以迅速加...
象印新出Gourmet D' Expert®電鍋，1300瓦特加熱系統可以迅速加熱。
象印新出Gourmet D' Expert®電鍋，帶鴛鴦火鍋和燒烤盤功能。
象印新出Gourmet D' Expert®電鍋，帶鴛鴦火鍋和燒烤盤功能。

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