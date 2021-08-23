我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

紐約中醫學院秋季班9/1開學 實施網路與課堂混合教學

紐約訊
紐約中醫學院創校25周年，桃李滿美東。
紐約中醫學院創校25周年，桃李滿美東。

紐約中醫學院是東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的高等學府，即將迎來建校25周年。由於新冠病毒疫情影響，理論課全部網路教學，臨床教學（見習、實習）與部分實訓操練課程在學校進行。2021年秋季班將於9月1日開學，仍繼續實施網路與課堂混合式教學模式。詳情請瀏覽www.nyctcm.edu學校網站，或發電子郵件給招生部白經理。

紐約中醫學院設有三年制針灸碩士與四年制針灸與中醫藥學碩士課程，並連續得到聯邦教育部認可的針灸與東方醫學認證委員會（ACAOM）鑑定。其文憑在全國範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約、華盛頓特區及其他45州針灸執照。入學條件為大學60學分學歷（包括9個學分生物醫學課程如生物學、解剖生理學），有一定英語基礎（或具有美國大學副學士以上學歷、或擁有健康衛生專業執照、或TOEFL（iBT）成績61分以上（其中口語20分以上、聽力17分以上）、或雅思（IELTS）成績6分以上（其中口語6.5分以上、聽力6分以上）。學院還對執照針灸師者開設中醫藥學證書班。

學校可簽發I-20，接受國際學生；學校還接受退伍軍人，並可享受相關福利。美國公民或永久居民者，可申請聯邦學生低息貸款；如是紐約州低收入居民，還可申請州助學金（TAP）。

該學院保持「原汁原味」的特色，以「仁愛、傳承、融匯、啟新」為校訓，秉持「汲取中華醫學精髓、躋身美國健保體系」的教育方向，以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界，已經培養出上千位畢業生，成為執照針灸師的搖籃。該院院長陳業孟博士介紹說：「由於鴉片類藥物濫用危機，非藥物鎮痛已成為一種趨勢，聯邦醫療保險（Medicare）也接受針灸治療腰痛，這給針灸業發展帶來很大的契機，在聯邦勞工部網站標註為陽光行業的針灸界將在整合醫療體系中起重要作用。」

紐約中醫學院網站：www.nyctcm.edu；郵箱：[email protected]

紐約州 美國公民 教育部

上一則

亨利過境 紐約市1小時降雨量破史上紀錄 華人住宅淹水

下一則

紐約市「五區自行車暢遊」延期一周 報名重開

延伸閱讀

紐約大都會台灣日蕭美琴將開球 駐美代表第一人

紐約大都會台灣日蕭美琴將開球 駐美代表第一人
登紐約廣場廣告 A-Lin眼饞 蔡健雅想哭

登紐約廣場廣告 A-Lin眼饞 蔡健雅想哭
舊金山租金仍冠全美 紐約復甦速度快 租金急起直追

舊金山租金仍冠全美 紐約復甦速度快 租金急起直追
開學「口罩令」亂象 佛州家長告州長 德州師口罩被扯掉

開學「口罩令」亂象 佛州家長告州長 德州師口罩被扯掉
洛縣兩個華人多的學區開學 均傳出有多例感染

洛縣兩個華人多的學區開學 均傳出有多例感染

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命