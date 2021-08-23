北美格力空調知識HVAC 免費培訓班招生

空調知識HVAC免費培訓班招生，學員有機會得到格力空調安裝認證書。

北美格力商用紐約 總代理為了更專業服務客戶的需要，幫助學員更新市場技術知識，公開招生 空調知識HVAC培訓班。2021年8月27日為家用機組培訓，培訓時間：早上9:00至下午4:00；08/28為輕商、商用機組培訓，培訓時間：早上9:00至下午4:00。此培訓班需要提前報名，名額有限，學員需具有EPA執照，歡迎聯繫預約報名。

培訓內容包括：空調安裝起步、工具、操作程式、檢測 、實地勘察、安全事項、戶型選型、售後維修等等。

培訓地點：擁有5000平方呎的展示廳和安裝培訓中心，將配有各種實體空調機器，配合培訓內容讓學員能夠實際操作，鞏固空調技巧與知識。

此次培訓將邀請北美格力商用Y&N-GREE COMMERCIAL HVAC Engineer、HVAC 總監進行培訓講解，參與培訓的學員，將有機會得到格力空調安裝認證書。

預約報名電話：917-903-2697；報名電郵：[email protected]；培訓班地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366；公司網址：www.gree-america.com。