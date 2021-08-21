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新學期開始 領航學術補習中心讓孩子贏在起跑線

紐約訊
領航學術補習中心以學術規畫為主，補習為助，為學生量身打造屬於自己的學習規畫。
領航學術補習中心以學術規畫為主，補習為助，為學生量身打造屬於自己的學習規畫。

受多方因素的影響，AP的重要性不言而喻地提升，在大學申請中也愈加發揮著更大的價值。領航學術補習中心(GPS Academy)特地重金聘請名師為學生預習AP 物理1、生物、化學、統計學和微積分課程。精編的課程設置一方面助力提升同學們的聽課效率，另一方面幫助大家更好地構建知識點體系。如果學校未提供AP考試，領航也可幫忙報名考試 (參加AP考試的註冊費需另外收費)。

領航學術補習中心顏校長表示，隨著STEM教育理念的推廣及編程普及化的發展，時下最熱門的競賽之一無非是全美計算機奧林匹克 (USACO)。 對於未來大學想申請理工科專業的學生來說，參加此競賽可大大的提高自身的競爭力。除了提高競爭背景以外，學習編程也可以培養學生的邏輯思維能力和抽象思維能力。另外一個作為美國學術性最強、影響力最大的理工科競賽是美國生物奧林匹克競賽 (USABO)。獲獎同學將有機會參加國際頂級科學類活動的邀請，此競賽受到常春藤大學的重視。如果學生想申請醫學、生物醫學、生物基因等熱門專業，在USABO中取得優異的成績成為這些專業的重要申請優勢。領航同時提供全美數學競賽AMC 10培訓。每隊參賽選手將應用數學相關的知識來解決現實中的實際問題，並在團隊競賽中學習如何發揮特長，互助合作，從而激發和改善他們解決問題的能力。

在互聯網＋的時代，領航不斷創新並研發了應用程式開發 (APP Development) 課程。學習應用程式開發有很多好處：開發程式的成本低，影響大，有趣又個性化，高需求，十分有利於大學申請和建立更獨特的大學申請人設（比如計算機＋生物，計算機＋數學，計算機＋寫作）。領航將會帶著學生手把手地編寫數個小程式來學習基礎的技巧。課程的目標是讓學生建議一個屬於他們自己的個性化應用程式。

領航學術補習中心的SAT，SHSAT，ACT及各科州考課程也已開始熱烈招生中，名額有限，欲報從速。諮詢電話：(718)705-8085。法拉盛校區地址：36-25 Main Street 2FL, Flushing, NY 11354(緬街近北方大道)。長島校區電話：(516)-304-5779，地址：1 Bond Street，Great Neck, NY 11021。線上報名：gpsacademy.online。

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