朱&施聯合律師樓 提醒非公民涉大麻案可影響身份

根據紐約州法案，年滿21歲的紐約州成年人娛樂用大麻將合法化，同時居民也可以按照數量要求在家裡種植大麻。此外，該法案將取消對在公共場所持有不超過3盎司大麻的定罪，並消除因持有大麻而定罪的人的犯罪記錄。如果想要大批種植大麻或者銷售大麻，需要申請牌照。

但是，根據聯邦法規，大麻不合法，非公民涉大麻恐被遞解出境，因為移民屬於聯邦邦法律管轄。影響範圍包括綠卡持有人、學生簽證、工作簽證和其他合法簽證。如一旦被記錄，入境美國和續期簽證將受到影響。

聯邦政府將大麻列為與海洛因同等的第一類毒品 ，只要牽涉到販賣大麻或非法種植大麻的民眾，都可能坐牢五年或十年。申請入籍的移民，必須具備良好道德才能成為公民。如果沒有良好道德，入籍申請可被移民局 臨時甚至永久拒絕。承認使用過大麻的人，即使是在大麻合法化 的州，入籍申請也可能被拒。如果非美國公民或綠卡，種植甚至只要吸食大麻被發現，辦理身分可能會有問題。不單是入籍公民會遭拒，綠卡也可能被吊銷，甚至被遞解出境。如果入籍申請人曾經以任何形式接觸過大麻，在申請入籍之前，務必先向專業的律師諮詢，並且不能在手機、社交媒體中留下與大麻有關的資訊。如遇移民當局問詢，可直接拒絕回答，並要求向律師求助。

非法運輸和販賣毒品是比非法持有和吸食毒品還要嚴重的罪。而華人因非法運輸與分銷毒品而遭到逮捕和起訴的情況也並不罕見，此類指控往往伴隨著嚴重的法律後果。運輸毒品犯罪行為是指運輸包括大麻和可卡因等管制物品。如果遭到員警逮捕，將會控以運輸毒品的罪名。一般來說，收到運輸毒品指控會處以3年以上刑期甚至終生監禁。美國緝毒局為運輸毒品的行為以及毒品交易行為規定了聯邦的處罰標準，銷售不足50克的大麻會被處以5年以下的刑期以及25萬元的罰金；銷售1000克的大麻會被處以10年以上監禁，嚴重者甚至是終生監禁。

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