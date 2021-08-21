中國第一菜系 川菜七滋八味 清鮮醇濃 麻辣辛香 魅力無窮

香辣孜然羊排

紐約 作為全球的文化熔爐，各國的風味菜自然是最地道的。而川菜作為中國 八大菜系之一，自然在紐約華人圈中深受喜愛，甚至外族人也擋不住其魅力，躍躍欲試。

川菜起源於春秋戰國時期的蜀國，在明清時期，川菜進一步發展，成為「一菜一格，百菜百味」，「清鮮醇濃，麻辣辛香」的特點，並且成為中國菜的第一菜系！

川菜有「七滋八味」之說，「七滋」指甜、酸、麻、辣、苦、香、鹹；「八味」即是魚香、酸辣、椒麻、怪味、麻辣、紅油、乾燒、乾炒。川菜以成都和重慶兩地的菜餚為代表，所用的調味品有花椒、胡椒、辣椒，合稱「三椒」；蔥、薑、蒜，合稱「三香」；以及郫縣豆瓣醬、永川豆豉等亦使用頻繁，以調味為重點的有「魚香」、「怪味」等菜。川菜的風格樸實而又清新，官家川菜精細別致，農家川菜具濃厚的鄉土氣息。

川菜突出的是麻、辣、香、鮮及油大、味厚的特點，重用「三椒」和鮮薑。在七種基本味型的基礎上，又可調配變化為多種複合味型。這其中以魚香、紅油、怪味、麻辣較為常見。在川菜烹飪過程中，如能運用味的主次、濃淡、多寡，調配變化，加之選料、切配和烹調得當，即可獲得色香味形俱佳的具有特殊風味的各種美味佳餚。

水煮魚據說是從一種創新做法的水煮肉中誕生出來的。經過一次機緣加巧合，利用草魚代替肉片製作了一道水煮魚，瞬間收穫了人們的認同。通過逐步改良，1985年水煮魚的製作方法最終定型，1990年已經開始風靡當地的大小餐廳。

水煮魚的製作方法和要點：

1、水煮魚的魚或魚片一定要有那種彈牙的感覺。所以一條鮮活的草魚非常重要，如果喜歡吃魚刺更少，魚肉更嫩一些，可以用淡水鱸魚，效果更好一些。魚片切成0.5cm-1cm厚度。魚或魚片加入鹽、糖、胡椒粉、雞蛋和綠豆澱粉將其醃製，讓其入味。同時綠豆澱粉可以很好的緊緊裹住魚片，讓魚片在後面水煮的過程中不會變老。

2、開始水煮魚片，在水煮魚片之前先把墊底的菜，比如黃豆芽用蔥薑蒜片和乾辣椒一起煸炒熟，放在碗底鋪好。鍋中燒水，加入一勺鹽，將魚片下入鍋中焯水。魚片不要徹底煮熟，只需要魚片變白就可以撈出，控乾水分放在焯好的菜上。

3、鍋中放入植物油，放入花椒、麻椒、乾辣椒段和一勺香油，將油燒熱。大概油溫在180度左右倒入放好魚（魚片）的盤中。高溫的油迅速讓魚片的邊緣微微發焦，濃郁的麻辣香氣迅速佔領整盤水煮魚。

4、水煮魚就這麼簡單的製作好了，魚肉滑嫩，麻辣鮮香。

總結：

水煮魚的製作過程難點在於魚或魚片的水煮，這也是這道菜命名為水煮魚的原因。

水煮的過程主要目的是將魚或魚片外面的澱粉保護層完成糊化，而魚或魚片的內部還是生的。這樣在澆熱油之後麻辣油會讓魚或魚片的表面附著滿滿的麻辣味，而油的熱度剛好讓魚或魚片內部生的部分成熟。既保持了魚或魚片的嫩度，熱油又給魚或魚片帶來了邊緣焦灼感。

單純水煮的魚或魚片沒有這種焦灼感，而單純油炸的魚或魚片沒有這種嫩度。這也正是水煮魚這道菜除了麻辣之外的靈魂所在。

部分圖文提供：華埠 披露街水煮魚餐館