容禮滔耳鼻喉中心以導管技術治療慢性鼻竇炎

容禮滔醫生以導管通波仔技術為慢性鼻竇炎患者解除痛苦。

紐約市 規模宏大的容禮滔耳鼻喉中心，特設鼻竇炎中心，以導管通波仔(Balloon Sinusplasty)技術，快速打通鼻竇炎所引起的鼻塞及呼吸困難，可望為鼻竇炎患者迅速解除痛楚，不再為耳壓、疲憊、鼻腔堵塞、失去嗅覺與疼痛等徵狀所苦。

如今新冠疫情起伏不定，仍在全球大流行，容禮滔耳鼻喉中心照常接待病人，但會盡全力做足防疫措施。該中心除要求看診患者佩戴口罩外，候診室座位有明顯區隔標示，以保持患者的安全距離。診所櫃臺亦免費提供淨手液供患者消毒，同時醫護人員也穿著全套防護服，頻繁擦拭診室，以便在防疫上做到滴水不漏的境地，敬請患者安心放心前去看診。

容醫生介紹，全美有3000萬慢性鼻竇炎患者，是常見疾病，其中已有超過50萬患者，經由新式的導管通波仔技術得以治癒疾病。這項技術是以一條非常柔細有彈性，附有扁平氣球的導管伸進鼻腔，打通阻塞的鼻腔空氣通道，從而解除慢性鼻竇炎患者的壓力與疼痛。此一療程特點為：一)以一次性簡單程序獲得永久療效，迅速回復健康。二)安全、有效、極低入侵性。三)在舒適且熟悉的診所環境完成。四)在診所內即可完成，無須到醫院，可節省醫療費用。五)無須全身麻醉，局部麻醉即可。六)96%患者都得到很好療效。七)74%慢性鼻竇炎患者選擇做導管通波仔小手術多於單純服藥。八)兩天復原。

容醫生說，鼻竇是在鼻子兩側，顏面骨頭後方的氣囊，兩邊氣囊都各有自然開口，供鼻涕流出。而鼻竇炎是鼻竇內裡發炎，通常是因為鼻竇開口感染，阻礙了正常的鼻涕排出。如果鼻竇炎經常發生，或鼻竇感染長於三個月，那麼可能就是染患了慢性鼻竇炎，患者可以考慮利用導管通波仔技術來予以根治。

容禮滔耳鼻喉中心是耳、鼻、喉、頭頸、美容整型外科專科之主持人容禮滔西醫(Raymond L. Yung, M.D., F.A.C.S.)持有美國 耳鼻喉、頭頸專科特考文憑，也是美國耳鼻喉、頭頸專科學院院士，以及麻州塔夫茨(Tufts)大學醫學博士、東北大學藥劑學士。容醫師還是紐約大學醫院耳鼻喉主治醫生，同時是以色列猶太醫院耳鼻喉科主治醫生，也在Lenox Hill醫院耳鼻喉頭頸科擔任主治醫生。同診所的鄭安德西醫(Andrew T. Cheng, M.D.)則是美國耳鼻喉、頭頸專科學院院士、曼哈坦耳鼻喉醫院專科醫生、紐約州立大學醫學博士以及康乃爾大學學士。

該診所專治甲狀腺腫瘤、全面鼻咽癌檢查治療，闢有耳、鼻、喉、美容整型外科手術室，在診所內即可施行各種耳、鼻、喉、頭頸大小手術，包括鼻腔鏡、鼻咽、喉內視鏡等，亦可做甲狀腺超音波穿刺、過敏測試與脫敏治療以及做多種精確檢查、電腦斷層(CT)掃描。此外，診所內可進行360度全方位數碼電腦掃描，快速診斷鼻竇炎及中耳炎等多種疾病。於此同時，診所特聘註冊驗耳師，為聽力學博士，主理聽覺及眩暈檢查，可為患者裝置調校助聽器。

容醫生及鄭醫生，專治耳鳴、眩暈、中耳炎、耳道炎、耳小骨硬化、耳膜修補、耳骨重整、鼻竇炎、鼻敏感、鼻息肉、鼻鼾、鼻中隔中骨重整、鼻出血、嗅覺失常；聲沙，聲帶小結、喉炎、喉白斑、肉芽及喉癌；甲狀腺腫脹、腮腺炎、痛腫、扁桃腺、咽炎、頸淋巴腫、舌、口腔、唇硬塊化驗切除。容禮滔診所受理各大醫療保險，通曉國粵語、台山話、福州話。

三處診所地址及電話：華埠格蘭217號6樓；212-625-8069。法拉盛 友聯街(Union St.)38-08號(近39大道)，即法拉盛公園(Flushing Commons)大樓7樓7E室；718-353-9346。布碌崙50街(近八大道)863號M4室；718-853-2346。