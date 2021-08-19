我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

杜濤眼科中心多位眼科醫生治療各類眼疾

紐約訊
杜濤眼科醫師經驗豐富，提供全方位眼科醫療服務。
杜濤眼科醫師經驗豐富，提供全方位眼科醫療服務。

杜濤眼科醫學博士(Ted T. Du, M.D.)，是紐約僅有的幾名獲有Paragon公司執照的眼科醫生，服務法拉盛社區10多年。杜醫師表示，青少年的近視和散光非常普遍，而且度數加深快，通常往往幾個月就加劇了很多。對此，杜醫生特別介紹一種無需手術、無危險的治療新方法「夜間近視鏡」(Corneal Refractive Therapy， CRT)又稱「OK 鏡」。這種高質量的鏡片透水和透氧性都很好，深受病人的好評。

杜醫生參與了這種鏡片的研究和臨床試用，並在著名的眼科醫學雜誌發表學術論文。另外，引起白內障的可能原因包括眼睛受外力創傷、或是一些藥物特別是長期使用類固醇，以及長期暴露於紅外線和微波。目前白內障手術已經相當普遍，成功率高達九成以上。

杜濤眼科醫師畢業於馬里蘭州的約翰霍普金斯大學，在紐約先後擔任包含瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院都擔任主治醫師。其醫師分別有周亦芬（Cindy Chou, O.D.）、許超（Ellen Hui, O.D.）、龍韻安 （Sarah Lung, O.D.）三位眼科博士為疑難患者看診。該眼科中心服務範圍包括：成人、長者與兒童的各種眼疾問題，配戴RT鏡片和矯正兒童近視手段和配隱形眼鏡等服務。接受多種保險，自費者優惠。

該診所有著新科技的診療設備、更佳的看診技術，多間看診室。法拉盛診所地址：38-08 Union St. #3H, Flushing NY 11354 （Flushing Commons大廈）；周一至六看診；電話：718-661-3738。

紐約 法拉盛 保險

上一則

日落公園地鐵站起衝突 非洲裔持刀刺三人

下一則

紐約客談／疫情來美不易 何時開綠燈

延伸閱讀

物價漲又要接種證明驗證 餐館怕客人不上門

物價漲又要接種證明驗證 餐館怕客人不上門
助疫後復甦 皇后區商會免費為商家建網站

助疫後復甦 皇后區商會免費為商家建網站
華男半年未複查就中風 仁德醫生呼籲慢性病人早複診

華男半年未複查就中風 仁德醫生呼籲慢性病人早複診
路擠、攤販多、電單車橫行 威脅法拉盛長者出行

路擠、攤販多、電單車橫行 威脅法拉盛長者出行
SACSS法拉盛新中心 加強對華人服務

SACSS法拉盛新中心 加強對華人服務

熱門新聞

布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
「紐約之鑰」倡議將於17日實施、下月中執法，違者首次罰款1000元，累犯每次罰5000元。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

2021-08-16 14:20

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明