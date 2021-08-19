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胡安導演的亞裔移民電影「五彩繽紛」20日全美上映

紐約訊
華裔著名導演胡安2020年巨作「五彩繽紛」劇照。
華裔著名導演胡安2020年巨作「五彩繽紛」劇照。

由華裔著名導演胡安編導的電影「五彩繽紛」(Confetti)，將於8月20日至8月26日於全美各大戲院上映，上映戲院詳細資訊可至電影官網查詢。大紐約區上映戲院包括曼哈頓AMC Empire 25、Village East，皇后區Kew Gardens Cinemas，長島Malverne Cinema及新澤西Jersey Gardens 20，去年於中國上映。

「五彩繽紛」探討「失讀症」(Dyslexia)。片中描述一位中國小鎮普通家庭的母親，在發現七歲女兒患有「失讀症」(或稱閱讀障礙)，不能如其他小孩一般正常讀寫及學習後，為了女兒的未來，毅然決然地獨自帶著女兒來到美國，尋找治療及改善的機會。母親自身也有語言學習障礙，來到人生地不熟的美國，辛苦打工，籌措費用。在女作家協助下，進行針對性的學習及矯正過程。在此期間，發掘出小女孩在其他方面的天賦異稟。

根據2015年國際失讀症協會的統計數據顯示，全球約有20%的人口患有不等程度的失讀症。在美國，5-6%的學生可以接受閱讀輔助的特殊教育。由於語言的不同及症狀定義不同，實際數據存在著差異。失讀症患者只是在大腦功能和心理結構上和正常人有所不同，與智力高低並無直接關係。事實上，很多這症狀患者是相當聰明的人，也相當有成就。全球有很多的成功企業家、政治人物及影視歌明星都是失讀症患者。如果在童年的黃金時期能夠接受輔導及治療，仍然有很大的機會可以改善這個問題。

華裔著名導演胡安曾經執導「西洋鏡」一片獲得台灣金馬獎。在息影、沉潛15年後，在2020年推出改編於真實故事、家庭溫馨勵志片「五彩繽紛」。胡安影友會8月22日下午2時30分將安排胡安與影迷見面，地點在AMC Empire 25 戲院隔壁的Applebee’s 餐廳二樓，詳情請洽影友會聯繫人傅鶴鳴聯繫，電話(917)375-7740。

有關電影「五彩繽紛」詳細資訊，請瀏覽官網www.confettifilm.com。上映戲院列表，請選讀官網頁面中的showtimes。大紐約區上映戲院：AMC Empire 25，234 W 42nd St, New York, NY 10036，電話：212-398-2597；Village East，181-189 2nd Ave, New York, NY 10003，電話：212- 529-6998；Kew Gardens Cinemas，81-05 Lefferts Boulevard, Kew Gardens, NY 11415，電話：718-441-3002；Malvern Cinema，350 Hempstead Ave Malverne, NY 11565，電話：516-599-6966； AMC Jersey Gardens 20，651 Kapkowski Rd, Elizabeth, NJ 07201，電話：908-289-1855。

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