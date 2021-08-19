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「瑤池金母文化節」8月21日在大學點舉行

紐約訊
「瑤池金母文化節」訂於8月21日在紐約花蓮慈惠堂舉行。
「瑤池金母文化節」訂於8月21日在紐約花蓮慈惠堂舉行。

「瑤池金母文化節」訂於8月21日（星期六，農曆七月十四日）在皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂舉行，廟前廣埸表演官將首及三太子拜廟、仙女舞蹈、舞獅賀壽等等。另8月28號星期六免費發放乾糧、口罩及平安米等給附近居民。

具體安排如下：

瑤池金母文化節：8月21日，星期六上午10:00 am，恭逢主神無極瑤池金母娘娘大天尊萬壽佳辰。彰顯母愛、弘揚母德是瑤池金母信仰的宗旨，以主神母愛的宗教象徵，透過一系列的民俗活動，撫慰美國華僑信眾們心靈安詳。民俗藝陣是民間慶典活動中不可或缺活動項目，本堂在瑤池金母聖誕期間，演出官將首，用以安定境域、為民祈福。神童、仙女、將首、獅陣等陣頭，於廟前表演，象徵天將、神兵、天龍、祥獅、仙官仙童集結，深具驅除瘟疫瘴癘，除煞保安的目的，象徵驅邪納福，保境安民。

依例於農曆7月15日(公曆8月22日星期日），舉行「孝道報恩拔度法會」一天，超度項目共分有：歷代祖先、往生親友、個人冤親債主、本宅地基主、嬰靈等，屆時亦將為不便自辦普度之公司行號或民眾共同舉辦聯合普度法會，法會下午舉行解冤釋解儀式。凡有參加法會的人請務必到場。歡迎各位善信大德把握機會，踴躍參加。另凡有在堂安奉太歲星君請務必回堂參拜太歲

另8月28日星期六，中午11:00為發揚母娘慈悲濟世的精神，特再度發放乾糧還有口罩及平安米等，歡迎附近的居民索取。花蓮慈惠堂法會期間備有素食招待來參香的信眾，歡迎來參拜母娘祈福。紐約花蓮慈惠堂地址：22-06 121 St., College Point, NEW YORK 11356。電話：(718) 961-1996。

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