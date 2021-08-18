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野花牌綠蜂膠提醒高血糖患者注意事項

紐約訊
巴西第一名牌野花牌綠蜂膠，公認最佳品質。
巴西第一名牌野花牌綠蜂膠，公認最佳品質。

血糖是由遺傳因素、免疫功能紊亂、自由基毒素等因素作用於機體導致的一系列代謝紊亂綜合征。一旦控制不好會引發併發症，並無法治癒。多年來，科學家們對高血糖進行廣泛研究，發現綠蜂膠能調降血糖、血脂和血壓，增強免疫力，保護血管，降低高血糖併發症風險。

調降血糖，修復胰島。首先就是要控制好血糖。對2型高血糖患者，控制好血糖能減少心肌梗塞和心力衰竭16%，視網膜病變減少21%，高血糖腎病減少33%。蜂膠具有明顯降低血糖、調節胰島素分泌水準和修復損傷β細胞的作用，可雙向調節血糖，作用平和持久，安全可靠，不會發生不良反應。

高血糖患者血脂容易出現不正常。它調節血脂，清除自由基。此外，綠蜂膠具有強抗氧化力，能清除血液中的過氧化物，從而降低血管變脆變硬、形成血栓的風險。臨床研究顯示，綠蜂膠使血脂下降35%，總有效率達80%以上，對頑固性高血脂患者也有效，是理想的天然降血脂之品。

其三，防降血粘，保護血管。綠蜂膠含有豐富的蘆丁、槲皮素、高良薑素、咖啡酸、a-兒茶素等黃酮類化合物、微量元素和其他活性成分，可清除血管及其周圍組織中過剩的膽固醇，使其轉移到肝臟中隨膽汁排出，並降低血液粘稠度、改善血管通透性，恢復血管彈性，修復血管功能，抑制大血管、微血管及神經併發症的發展。

四，調降血壓，成就心健康。患有高血壓的高血糖患者很容易發生阻塞或出血。研究發現，綠蜂膠對高血壓的緩解率達90％以上，對高血壓幷發的血栓、心梗、高血壓腎病等有很好預防作用。綠蜂膠在舒張血管，改善血液循環的同時，還可使心肌耗氧量降低，調節血壓，從而減輕心臟的工作負擔。

野花牌綠蜂膠是蜂膠中的王者，是巴西第一名牌，也是世界公認最佳品質。它自1982年生産以來，每一克原料選取均採用HPLC液相色譜分析，有效成分含量業內最高，淨濃度85%，無蜂蠟無酒精，不含重金屬。野花牌綠蜂膠以「整體觀念辨證施治」為理論基礎，在調理高血糖方面具有降血糖、降低併發症風險的雙重功效；通過整體調節，多途徑、多靶點改善胰島素抵抗，在減輕臨床症狀和體征及改善空腹血糖、餐後血糖、糖化血紅蛋白、血脂等方面均有顯著療效。專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888。

野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理：加拿大皇家天然品有限公司。地址：7130 Warden Ave., Suite 406 Markham, ON L3R 1S2, Canada。紐約銷售處：136-17 39th Ave., # 1b Flushing NY 11354，USA紐約法拉盛第39大道（進入飛越皇后1樓左手）。電話：718-461-2988。北美免費長途：1-866-690-4888。Email：[email protected]。訂購網站：https://www.bpropolis.com。

血糖 高血壓 併發症

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