要戴藍光眼鏡嗎？眼科博士馬娜釋疑

馬娜醫生為大紐約居民提供最佳全方位的眼科醫療服務。

隨著電子螢幕以及LED燈的普遍使用，現代人類被越來越多地暴露在藍光中。統計學顯示，目前在美國 8-12歲的兒童，每天電子螢幕時間平均4-6小時，13歲以上的青少年平均電子螢幕時間每天9小時。近幾年來，越來越多的患者在門診提出: 「有一種眼鏡可以濾過藍光，需要配戴嗎？」馬娜眼科博士對這種藍光眼鏡到底有怎樣的好處提出釋疑。

馬醫生表示，大眾要了解什麼是藍光。可見光包括赤橙黃綠青藍紫各種顏色。每一種顏色的光有自己固定的波長。波長範圍在380-500納米之間的所有光束統稱為藍光。藍色光在生活中無處不在。太陽光以及人工光線裡都含有藍色光，而其中螢光屏，包括手機 ，平板電腦以及其他電子設備，還有越來越廣泛應用的LED燈，都會產生大量藍光。雖然與太陽光相比，電子產品產生的藍光量並不大，但是因為現代生活方式的緣故，和人類接觸的時間卻越來越長。

如此長時間的藍光暴露對視網膜的傷害有多大？馬醫生說，日常生活當中，其實還有另外一種光叫做紫外線，萬幸的是，人類的眼睛對於紫外線有強大的濾過阻斷效應，角膜和晶狀體可以阻斷99%的紫外線，所以最終進入到視網膜的紫外線不足1%。對於藍光，人類的眼睛反而卻沒有這樣的強大阻斷作用，幾乎外界的所有藍光都可以穿透眼睛，全部進入眼底的視網膜。

她指出，目前有動物實驗以及體外細胞培養實驗結果顯示，藍光暴露尤其是波長在415-455納米範圍內的藍光，可以造成視網膜色素細胞以及光學感受器細胞的損傷。這些研究結果提示，藍光可能與不可逆性視力損害的頭號病因的黃斑變性有密切聯繫。此外，在電腦螢幕上，藍光的散射容易造成光噪音，因此是螢幕使用者出現視疲勞的重要產生原因。藍光還有一個重要的功能，就是調節人腦促黑素的形成。臨睡前過度使用手機或其他螢幕，會干擾這些正常的清醒睡眠節奏形成，造成失眠。有研究發現，佩戴藍光眼鏡可以促進促黑素的分泌，更加有利於入睡。

此外，美國眼科學院承認，過量螢幕時間與視覺疲勞、青少年注意力不集中、肥胖、近視，有一定關聯。據此，學院推薦20-20-20原則。也就是說，建議成年人每看20分鐘螢幕，需要轉移視線看20呎開外的物體，放鬆眼球20秒。並且建議螢幕距離眼睛兩呎距離。關於改善睡眠，建議臨睡前1-2個小時之內不使用手機和其他電子螢幕。而美國兒科學院則推薦幼兒兩歲之前不可以看任何電子螢幕。2-5歲的幼兒，平時每天電子螢幕時間不超過一個小時，周末可以適量延長，但也不超過每天三小時。

馬醫生是美國眼科學院院士，眼科雙博士，榮列「美國最佳眼科醫生」名人錄，為紐約州 立大學整形眼科專科導師。她專精治療各類神經性疑難複雜眼科疾病， 如青光眼、白內障、紅眼病、眼乾、感染、炎症、視網膜病變等成人兒童各類眼病。她還擅長各類微創性眼科整形：雙眼皮塑造、去眼袋、倒睫、眼瞼下垂、淚管堵塞、外傷精細縫合、Botox去皺。她主持的長島及艾姆赫斯特二眼科中心並提供驗光配鏡，隱形眼鏡，治療近視。同時，診所設有綜合眼科服務，治療各種眼疾，提供驗光配鏡及特價眼鏡架。診所接受主要醫療保險，對無保險另有優惠。

眼科雙博士馬娜醫生（MD, PhD)是近視矯正角膜塑形鏡（CRT）指定眼科專家，為大紐約地區華人整形和神經雙科眼科專家。馬醫生擅長各類疑難複雜眼科手術及各類微創性眼科整形等眼科醫療。如有任何小兒或成人的任何眼科相關問題，請洽馬娜眼科雙博士醫師。馬醫生聲明，她與藍光眼鏡公司沒有經濟往來。

長島診所地址：175 Jericho Turnpike, # 310, Syosset, NY 11791 （緊鄰Syosset 醫院）；預約電話：516-802-5656。艾姆赫斯特診所地址：41-58 Judge Street, #CM2, Elmhurst, NY 11373；預約電話： (718)205-3937。