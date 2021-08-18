華男半年未複查就中風 仁德醫生呼籲慢性病人早複診

仁德醫生集團和帝國藍十字藍盾健保公司將於8月19日聯合舉辦健康講座，邀請陳海虹醫生講解如何通過定期複查和居家監測，有效控制各類慢性疾病。該講座將8月19日(星期四)上午10時半30在法拉盛君豪酒樓會議廳(法拉盛羅斯福大道136-20號三樓)舉辦，免費向民眾開放，無需預約，歡迎民眾踴躍參加聆聽。

紐約州新冠疫情 趨緩，民眾的工作和生活逐漸恢復常態。紐約市 規模最大的華人綜合性多專科醫生集團「仁德醫生集團」(Rendr)的家庭科醫生陳海虹指出， 疫情中不少慢性病人不敢就醫，且疏於健康管理，病情有所加重。她呼籲病人在疫情後及早複查，以免發展至重症。

陳醫生表示，即使在疫情趨緩的情況下，不少病人仍不願就診或拖延就診。這對慢性病的控制和治療非常不利，可能使病情惡化，甚至危及生命。在她的病人中，有一位50多歲的華裔男士，患有高血壓 和糖尿病。疫情緩和後，病人僅通過電話要求診所重配降壓藥物，還自行將控制血糖的胰島素計量減半。直到今年5月，該患者在時隔一年多後才前來複診，當天測量血壓竟已超過200毫米汞柱（mmHg）。「血壓高到這種程度，病人隨時可能爆血管的。」陳海虹醫生說，她立即讓病人服用了降壓藥，並讓他留在診所中觀察了一個多小時，等病人血壓稍有下降後，才允許他離開取藥。經過之後的多次複診，病人的病情逐步穩定。

而另一位40來歲、有高血壓和高尿酸病史的華裔男性患者，不僅半年多沒有複診，而且在疫情中不顧醫生勸導，放縱飲食。陳海虹醫生說，該患者在4月複查時，血壓也高達180毫米汞柱(mmHg)。她同樣要求病人當場服藥，並反復叮囑病人回家後要按時服藥、密切關注身體狀況、嚴格控制飲食。但一周後，她收到病人家屬通知，該病人已中風住院。「這位病人覺得自己還不到中風的年齡，所以對病情不以為意，但年齡不是安全保障。」

陳海虹醫生說，有些慢性病人憑自身感覺「沒有不舒服」，就認為複診沒有必要，只需繼續服藥即可。但自我感覺「沒有不適」不代表病情沒有變化，而且醫生也要依靠檢查所獲得的各項指標，來判斷治療方案是否有效。因此，陳海虹醫生建議，慢性病人在病情穩定的情況下，每隔三到四個月應複診一次。如果病情反復、治療方案有所調整，則最長兩個月就要複查一次。

仁德醫生集團也將在近期與帝國藍十字藍盾健保公司合辦中文講座，就控制慢性病為民眾答疑解惑。