QuickBook-123老闆經理財會班8/22開班

QuickBook-123全新QB財會班招生中，請把握。

儘管疫情還在繼續，美國 經濟正在頑強地恢復活力，中小企業的生意都在走向正軌。為了迎合企業商家的需要，QuickBook-123會計職訓中心為中小企業的老闆經理們專門推出一個實用老闆經理財務會計班，幫助老闆經理們由外行變內行，理解會計原理，熟悉會計電腦操作，提高財務成本分析能力，更好地把握住公司的發展成長方向。老闆經理財會班將於8月22日周日17:30在網上Zoom開班。大家可以先試聽，後報名。

據培訓老師William會計師介紹，3個半月的網上培訓包括四大部分：1.會計基礎原理；2.會計稅務實務；3.電腦會計操作；4.會計證書考試。英語、會計都是零基礎的老闆經理也可以來學習，因為該財會班採用中英雙語教學，報名後18個月內可以無限制重複學習，包學包會。學員還可以無限制免費課後諮詢。學員可以在家裡或辦公室用電腦、iPad、甚至手機 上Zoom上課，每次網課4小時，每周2次，即周四周日的17:30-21:30（美東時間）。

該財會班課程的主要內容有：1.公司財務會計系統與會計基礎原理；2.會計分錄、帳戶登錄、試算平衡及編制報表；3.從手做會計(含Excel)到電會系統QuickBooks；4.大中小企業電腦會計系統概述；5.現金支票、銀行卡收支及銀行對帳核算；6.銀行貸款及信用卡收支核算；7.客戶、銷售收入、應收款、退貨與催債核算；8.供貨商、承包商的採購支出與應付款核算；9.勞務成本、產品成本、庫存與固定資產折舊核算；10.公司稅務，售稅、工資稅、財產稅核算申報；11.公司稅務，公司的類別與所得稅核算申報；12.公司財務報表編制、分析與CPA的審計報表；13.QuickBooks網上版、Enterprise版高級功能核算；14.公司QB綜合實例實務實習考核；15.QuickBooks會計職業證書考試預習；16.QuickBooks會計職業證書預習、模擬考試。

諮詢報名事項請與William會計師聯繫。微信 ：williamqb；手機：626-353-6597（可留短信）。QuickBook-123的總部地址：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。