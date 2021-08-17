我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

QuickBook-123老闆經理財會班8/22開班

紐約訊
QuickBook-123全新QB財會班招生中，請把握。
QuickBook-123全新QB財會班招生中，請把握。

儘管疫情還在繼續，美國經濟正在頑強地恢復活力，中小企業的生意都在走向正軌。為了迎合企業商家的需要，QuickBook-123會計職訓中心為中小企業的老闆經理們專門推出一個實用老闆經理財務會計班，幫助老闆經理們由外行變內行，理解會計原理，熟悉會計電腦操作，提高財務成本分析能力，更好地把握住公司的發展成長方向。老闆經理財會班將於8月22日周日17:30在網上Zoom開班。大家可以先試聽，後報名。

據培訓老師William會計師介紹，3個半月的網上培訓包括四大部分：1.會計基礎原理；2.會計稅務實務；3.電腦會計操作；4.會計證書考試。英語、會計都是零基礎的老闆經理也可以來學習，因為該財會班採用中英雙語教學，報名後18個月內可以無限制重複學習，包學包會。學員還可以無限制免費課後諮詢。學員可以在家裡或辦公室用電腦、iPad、甚至手機上Zoom上課，每次網課4小時，每周2次，即周四周日的17:30-21:30（美東時間）。

該財會班課程的主要內容有：1.公司財務會計系統與會計基礎原理；2.會計分錄、帳戶登錄、試算平衡及編制報表；3.從手做會計(含Excel)到電會系統QuickBooks；4.大中小企業電腦會計系統概述；5.現金支票、銀行卡收支及銀行對帳核算；6.銀行貸款及信用卡收支核算；7.客戶、銷售收入、應收款、退貨與催債核算；8.供貨商、承包商的採購支出與應付款核算；9.勞務成本、產品成本、庫存與固定資產折舊核算；10.公司稅務，售稅、工資稅、財產稅核算申報；11.公司稅務，公司的類別與所得稅核算申報；12.公司財務報表編制、分析與CPA的審計報表；13.QuickBooks網上版、Enterprise版高級功能核算；14.公司QB綜合實例實務實習考核；15.QuickBooks會計職業證書考試預習；16.QuickBooks會計職業證書預習、模擬考試。

諮詢報名事項請與William會計師聯繫。微信：williamqb；手機：626-353-6597（可留短信）。QuickBook-123的總部地址：NewCentury CPA, 9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。

手機 微信 美國

上一則

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

下一則

州府強制令：9月27日前 全州醫護至少需打一劑疫苗

延伸閱讀

二度港美行

二度港美行
歷經市大學裁員減課 舊金山捍衛粵語教育運動不停歇

歷經市大學裁員減課 舊金山捍衛粵語教育運動不停歇
潘勤軒案開庭 保釋金維持2000萬

潘勤軒案開庭 保釋金維持2000萬
防疫 中美珠心算學會戶外頒獎

防疫 中美珠心算學會戶外頒獎
照著劇本演？藍：高端6月就生產了9萬劑疫苗

照著劇本演？藍：高端6月就生產了9萬劑疫苗

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
葛謨（右）的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo，左）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。（Getty Images）

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

2021-08-10 19:01

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛