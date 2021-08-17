我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

帝國藍十字藍盾免費派發Medicare手冊 歡迎領取

紐約訊
免費派發Medicare手冊，為年屆65歲者提供清晰資訊。
免費派發Medicare手冊，為年屆65歲者提供清晰資訊。

年滿65歲的長者在退出職場邁入安逸的退休生活前，也需要提前進行醫療保險的健康計畫，才能夠確保在長久的晚年生活有安全保障。帝國藍十字藍盾健保公司自即日起推出「Medicare手冊」，以中文簡明扼要為尋求變更或初次加入Medicare的民眾，幫助理解Medicare並提供清晰資訊的實用指南。歡迎親臨法拉盛帝國藍十字藍盾社區健保店免費索取。

帝國藍十字藍盾健保的「Medicare手冊」針對將滿65歲未領取退休金或準備退休人士怎樣申請紅藍卡，幫助民眾認識Medicare的A、B、C和D部分；如何參加Original Medicare(Part A和Part B)、Medicare Advantage(Part C)、Medicare Supplement及處方藥物計劃(Part D)等額外福利的其他選擇。

聯邦醫療保險計劃(Medicare，也稱紅藍卡)由聯邦政府管理，由Part A和Part B組成，承保醫院、醫師診所和其他醫療保健機構的某些醫療服務和用品的費用。民眾要清楚，當您年滿65歲時，聯邦醫療保險不一定會自動幫您加入保險。符合資格時，請參加聯邦醫療保險B部分和可選C部分。

自您65歲生日的前3個月起，您便有資格登記參保聯邦醫療保險(Medicare)。若合資格即登記參保，您的保險承保將在生日月的第一天開始。另可利用Medicare Supplement計畫(俗稱Mdigap)將仍享受Original Medicare的Part A和Part B承保同時，以補充將承保Original Medicare不承保的若干自付費用等。此外，手冊包含簡明問答幫助民眾找到合適正確計畫、以及醫療健保的常見問題、重要Medicare詞彙等完整醫療保險實用資訊。

自7月7日起，世界日報與帝國藍十字藍盾健保公司合作，每周三於紐約地方版推出「年近65紅藍卡專題」報導，提供更完整醫療保險資訊給紐約地區年屆65歲的民眾。可搜尋世界電子報ep.worldjournal.com觀看每周三B3/B4紐約地方版了解詳情，或登入世界新聞網，點選「健康」類別下「年近65紅藍卡專題」次類別瞭解細節。

如果民眾想了解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9點至下午5點至辦公室洽詢。辦公室地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354。

聯邦醫療保險 健保 紅藍卡

上一則

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

下一則

州府強制令：9月27日前 全州醫護至少需打一劑疫苗

延伸閱讀

住院或門診醫療花費大不同

住院或門診醫療花費大不同
傳統紅藍卡提供的住院護理承保以及相關費用

傳統紅藍卡提供的住院護理承保以及相關費用
每周三推出年近65紅藍卡專題 介紹退休醫保計畫

每周三推出年近65紅藍卡專題 介紹退休醫保計畫
優越健保 VillageCareMAX 日落公園社區中心新張

優越健保 VillageCareMAX 日落公園社區中心新張
未在初次符合資格時申請 如何獲得紅藍卡

未在初次符合資格時申請 如何獲得紅藍卡

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
葛謨（右）的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo，左）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。（Getty Images）

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

2021-08-10 19:01

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛