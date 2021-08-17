帝國藍十字藍盾免費派發Medicare手冊 歡迎領取

免費派發Medicare手冊，為年屆65歲者提供清晰資訊。

年滿65歲的長者在退出職場邁入安逸的退休生活前，也需要提前進行醫療保險的健康計畫，才能夠確保在長久的晚年生活有安全保障。帝國藍十字藍盾健保 公司自即日起推出「Medicare手冊」，以中文簡明扼要為尋求變更或初次加入Medicare的民眾，幫助理解Medicare並提供清晰資訊的實用指南。歡迎親臨法拉盛帝國藍十字藍盾社區健保店免費索取。

帝國藍十字藍盾健保的「Medicare手冊」針對將滿65歲未領取退休金或準備退休人士怎樣申請紅藍卡 ，幫助民眾認識Medicare的A、B、C和D部分；如何參加Original Medicare(Part A和Part B)、Medicare Advantage(Part C)、Medicare Supplement及處方藥物計劃(Part D)等額外福利的其他選擇。

聯邦醫療保險 計劃(Medicare，也稱紅藍卡)由聯邦政府管理，由Part A和Part B組成，承保醫院、醫師診所和其他醫療保健機構的某些醫療服務和用品的費用。民眾要清楚，當您年滿65歲時，聯邦醫療保險不一定會自動幫您加入保險。符合資格時，請參加聯邦醫療保險B部分和可選C部分。

自您65歲生日的前3個月起，您便有資格登記參保聯邦醫療保險(Medicare)。若合資格即登記參保，您的保險承保將在生日月的第一天開始。另可利用Medicare Supplement計畫(俗稱Mdigap)將仍享受Original Medicare的Part A和Part B承保同時，以補充將承保Original Medicare不承保的若干自付費用等。此外，手冊包含簡明問答幫助民眾找到合適正確計畫、以及醫療健保的常見問題、重要Medicare詞彙等完整醫療保險實用資訊。

自7月7日起，世界日報與帝國藍十字藍盾健保公司合作，每周三於紐約地方版推出「年近65紅藍卡專題」報導，提供更完整醫療保險資訊給紐約地區年屆65歲的民眾。可搜尋世界電子報ep.worldjournal.com觀看每周三B3/B4紐約地方版了解詳情，或登入世界新聞網，點選「健康」類別下「年近65紅藍卡專題」次類別瞭解細節。

如果民眾想了解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9點至下午5點至辦公室洽詢。辦公室地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354。