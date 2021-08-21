我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

關德維心臟血管中心用最先進醫療科技看病治病

紐約訊
關德維(左五)和心臟血管中心其他9位主治醫生。
關德維(左五)和心臟血管中心其他9位主治醫生。

由心臟手術國際權威關德維(Tak W. Kwan, MD)主持的「關德維心臟血管中心」，旗下擁有一批醫術高明、認真負責的醫生團隊，他們是董廣富(Frank K. Tung M.D.)、劉建宏 (Michael C. Liou M.D.)、劉海鵬(David H. Lau, M.D. PhD)、陳積琪(Jacqueline Chan, M.D.)、 Dr. Apurva R. Patel, MD, FACC, FSCAI.、陳柏君(Jennifer A. Chen, M.D.)和蕭家鏗(Henry K Siu, M.D.) 、陳海玲（Doris Chan，D.O.） 等9位心臟專科醫師。他們在紐約華埠、法拉盛和布碌崙診所，為病患提供服務。疫情期間，建議訪客請先打電話預約諮詢門診時間。該診所接受各項醫療保險。

關醫生強調，由該中心團隊服務的病患，若需進入醫院治療，在醫院內由該團隊醫生親自跟進治理，以便更好掌控病情，提供最適合的治療方案。關德維醫生目前為西奈山醫院西區介入心臟病學主任、西奈山貝斯以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel)導管實驗室聯合主任、西奈山貝斯以色列醫院介入心臟病學協會現場項目主任，他更是西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt.Sinai)全職醫學教授。

關德維心臟血管中心醫生團隊，是用最新醫療科技武裝的團隊。關醫生介紹說，凡有最新的醫療技術面世，該中心即派出醫生去接受培訓，務求盡快掌握為病患有效治療的科技。他說，早在15年前，他首創研發從手動脈進入的通血管心臟手術(Transradial)，目前仍是世界上公認最先進的手術模式；而目前以腳踝進入的腿部周邊動靜脈血管手術(Transpedal)，亦為關醫生所首創研發。

該中心推出最新的「靈聽」植入式心臟監測儀(Implantable Cardiac Monitor)。這個微型植入心電監測器，可以對心臟進行長達三年的監測，了解如停搏、心動過緩、過速、房顫等心跳不正常的情況，還能自動紀錄心律失常的情況及標記症狀發生的時間，以便幫助醫生更快更容易發現和掌握異常心律狀況，早診斷、早治療。這個儀器只有一個曲別針大小，在診所內便可採用注射方式植入，輕盈小巧，傷口不到一釐米。凡有心慌、頭暈、胸悶、暈厥等病史的患者，請盡快就診治療。

該中心還有另一種監察心臟衰竭積水(heart failure)的儀器Cardiomems，亦非常細微輕巧，要到醫院施行植入手術，很快可以出院。

關德維心臟血管中心華埠診地址：中央街139號金輪中心3樓307室；電話：212-334-3507。曼哈頓診所：280 West 81St Street New York NY 10024；電話；212-496-2600。法拉盛診所在緬街42-35號的Arcadia大樓；電話：718-886-3723。布碌崙診所地址：5816 Fort Hamilton Parkway ,Unit 2-D；電話：718-686-8838；最新診所地址：1821 Avenue J Brooklyn NY 11230。

心臟病 華埠 布碌崙

上一則

台灣鋼琴家之夜：胡瀞云與台灣新生代鋼琴家線上音樂會

下一則

梁文華律師在法拉盛、布碌崙皆辦地產交易

延伸閱讀

美網／費德勒右膝動刀缺席 賽季報銷

美網／費德勒右膝動刀缺席 賽季報銷
紐約州選區重畫公聽 華裔認布碌崙分區應更改

紐約州選區重畫公聽 華裔認布碌崙分區應更改
紐約市亞裔人口增長迅猛 社區籲選區重畫保優勢

紐約市亞裔人口增長迅猛 社區籲選區重畫保優勢
男子身中6槍一周仍未手術 官員：醫院爆滿沒病床

男子身中6槍一周仍未手術 官員：醫院爆滿沒病床
男子身中6槍已一周仍未手術 因醫院爆滿掛不上號

男子身中6槍已一周仍未手術 因醫院爆滿掛不上號

熱門新聞

10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

2021-08-20 19:41
華女從地威臣街125號的淫賭窩點被人抬進出租車送至法拉盛，被發現渾身冰涼後送醫途中死亡。(本報檔案照)

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

2021-08-19 14:45

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬