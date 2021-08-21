台灣鋼琴家之夜：胡瀞云與台灣新生代鋼琴家線上音樂會

法拉盛市政廳文藝中心持續聚焦亞裔 、亞美裔藝術家的觀點與才華，於美東時間2021年8月14日（六）晚上7點播出了「台灣 鋼琴家之夜：胡瀞云與台灣新生代鋼琴家」線上音樂會，邀請跨世代的台灣新秀與大師級鋼琴家，來詮釋西方古典樂經典及台灣作曲家曲目。

曾在紐約 茱莉亞學院求學、目前定居於費城的國際知名的鋼琴家胡瀞云，此次帶來跨國製作節目。胡瀞云在紐約卡夫曼音樂中心/摩金廳(Kaufman Music Center- Merkin Hall)演奏，兩位年輕鋼琴家吳怡慧及張耀文則在台灣錄製演出片段。音樂會最後也透過台灣作曲家蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》，讓觀眾隨著樂曲從紐約飛到美麗的台灣寶島，帶來耳目一新的觀賞經驗。這個跨國界獨特的台美風味鋼琴演奏集錦，不但推廣台灣音樂，也呈現了美國文化中的亞裔觀點。

另外，法拉盛文藝中心也開始舉辦現場音樂節目（有人數限制及防疫要求），還有展覽等其他藝文活動。更多詳情，請訪問網站：www.flushingtownhall.org。