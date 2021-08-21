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56吋弧型螢幕＋立體3D虛擬儀表板 奔馳2022創新版「EQS電動車」科技亮點全新面世

紐約訊
奔馳2022限量生產的電動車，是整個車壇萬眾期待的世紀之作。
奔馳2022限量生產的電動車，是整個車壇萬眾期待的世紀之作。

在夢想中身處超時空電影裡才會出現的概念車，真真實實的面世了，奔馳2022限量生產的電動車！是整個車壇萬眾期待的世紀之作。由 Mercedes-Benz 打造的「The New EQS」電動車在本年4月份正式完成了，全球發佈會於2020正式登場面世。這款車是以本年奔馳車系中最紅的S型號為基礎再升級的「純電」旗艦轎房車，在設計上每一個小環節都是令人雀躍的駕駛全新科技！

 

由Mercedes-EQ 自家研究創新的純電旗艦房車 EQS， 據傳它就是以擊敗市場對手Tesla 特斯拉 Model S 而設計的重量級設計作品。全球綠化電動車是未來趨勢，而這款 EQS 又是以最紅的S型號為基礎再升級。車迷有沒有感受到2021年S-Class 以「眼球追蹤3D儀表板」、「環景式內裝照明」、「後軸轉向系統」等改款令人驚嘆。EQS 將採用承接多項S-Class 智能科技，以及和特斯拉Model S 性能相比之下的差距，很值得期待一試。奔馳EQS 的內部裝潢可稱得上絕對是現代電動車中的佼佼者。引進全新開發的「超級螢幕 Hyperscreen」：寬度超過 141 公分、可視範圍達2,432.11 平方公分的曲面螢幕，由駕駛座伸展至副駕駛座。以12.3 吋虛擬儀表版、17.7 吋 OLED 中控螢幕，以及副駕駛座的12.3 吋 OLED 螢幕，是在從前設計上完全無法幻想得到的極端視覺享受！

超級螢幕 Hyperscreen 搭配MBUX 智能多媒體系統，能接受駕車者用語音及手勢操控之外，後座也可選配獨立聲控系統、獨立OLED 螢幕，讓乘客能直接透過「你好奔馳」進行導航。更值得強調的，奔馳EQS 更可選配支援擴增實境的HUD抬頭顯示器，這就是S系列中在車頭擋風玻璃視線上的小型導航螢幕。

 

奔馳EQS超時空「環景式」內置照明除了前所未有的 141 公分超級螢幕之外，EQS 更以採用環景式內照明設備完全提升了整個內部質感；以超過200顆LED環繞，除了多款氛圍主題顏色配襯以外，還能「主動」與 MBUX 智能多媒體系統搭配。在車外有危險物時會閃亮紅色警報、另調整音樂或冷暖氣時跑馬燈，透過儀表板臉部辨識鏡頭的生物特徵認證，為駕駛者提供疲勞警告信號等安全功能如此多項的大小配備，真正實現了我們對未來科技的幻想和要求。如在評價 中說EQS 是目前量產車款中，是最具前端科技感的設計絕不為過。

 

奔馳全新EQS擁有超強續航力和超低風阻係數，在充電效率上，在200kW快充下，僅需充電15分鐘就能行駛300公里，而最高續航力可達 770 公里（WLTP）。另外， 奔馳全新 EQS 採用全新EVA電動車底盤平台，車身尺碼與短軸版 S-Class 相近，外型美觀線條配合更加柔和。原廠的One-Bow Design 設計，讓EQS的風阻係數降至最低，成為首輛低至 0.20 cd的量產車，行駛順暢自然靈巧。

奔馳全新 EQS實現3級自動駕駛超級螢幕 Hyperscreen 和搭載的 MBUX 智能系統，具有8核CPU處理器、24GB RAM記憶體的高規格配備。也因此，在 Drive Pilot 自動駕駛技術下，奔馳EQS 能實現60km/h 內免握方向盤的自動駕駛。不過這款自動駕駛功能，目前僅限德國市場。

奔馳EQS除含有 141 公分超級螢幕之外，更採用環景式內照明設備，提升整個內部...
奔馳EQS除含有 141 公分超級螢幕之外，更採用環景式內照明設備，提升整個內部質感。
強大的儲物空間。
強大的儲物空間。

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