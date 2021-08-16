黃啟源律師精辦地產買賣 談買海邊屋注意事項

黃啓源律師提供房地產、房東房客、遺產信託、商業官司等服務。

法拉盛的黃啟源律師事務所，提供法律、遺產規畫、投資地產的選擇以及管理地產等多項服務，歡迎洽詢。黃律師表示，許多華裔喜歡買地產安家，一是需要並覺得保值，二是覺得有朝一日地產會增值。但購屋置產時，若購買的是海邊的房屋，其手續和其他一般房屋的買賣不一般，因海邊的房屋有其獨特性，遇到不熟悉海邊房屋特性的律師，很難把交易做到十全十美。

他說，紐約 的納蘇郡Lawrence(勞倫斯)，該鎮有的房屋後院就是Jamaica Bay（牙買加灣），海水大約每11個小時漲落潮一次。漲潮的時候，海水會滾入屋後院子裡；落潮的時候，可以到露出的沙灘上挖蚌殼。但是，當颶風 來襲的時候就很慘，如2011年愛倫颶風（Hurricane Irene）、2012年珊迪颶風（Hurricane Sandy），海水浸入房屋一樓地板或地室，水淹幾尺餘，讓屋主遭受巨大的財務損失。颶風過境之後，海邊的房屋從30萬一間掉到8萬元，可以說就是光拿到土地的錢就肯賣了。

黃律師表示，對於擬購買海邊房屋者提供應注意的事項：

1、第一層樓必須離海水漲潮的水面至少10呎。這一點在契約上應該寫清楚。長島 的漲潮和落潮相差大約8呎。如果您看房的時候，看到水面離一樓的地板大約4-5呎，您必須還要檢查當地的每日海水漲潮、落潮的時間表，對照您檢查房屋的時間，算出漲潮的時候水面離一樓的地板有多少距離。秋天的時候，漲潮的水位比其他季節的漲潮水位高出2-3呎。颶風來的時候，漲潮的水位又要加6呎上去。因此，如果您要買的房屋的一樓樓板沒有比一般漲潮的水位高10呎，當颶風來襲的時候，海水很可能會淹到您家裡。

2、檢查房屋的時候，除了檢查房屋之外，還要特別小心檢查防波堤。一般海邊房屋的土壤多沙質，常常要用防波堤來維護地基下面的土壤。防波堤要有破損，海水把地基下面的土壤掏空，房屋會崩塌。這一點賣主在契約上應該要保證。

3、海邊的房屋濕氣大，要特別注意檢查房屋有沒有發黴。要是有發黴，要把黴清除。

4、大部分海邊的房屋沒有地下室，因為很難保證地下室不漏水。但是，在地基和一樓的樓板之間有一層空隙，常常會有海邊的野生動物跑進去居住，您必須要求賣主驅逐野生動物。

5、房屋最普遍的問題是房屋裡有違規建築的浴室，契約裡一定要載明房屋裡所有的結構都是合法的。

黃啓源律師從事房地產、房東房客、遺產信託、商業官司、破產超過20年。其事務所住址：39-01 Main Street, Suite 510, Flushing, New York 11354；電話：(718) 688-9765。