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室內高爾夫練習場 Birdies & Bogeys 在大學點開業

紐約訊
Birdies & Bogeys室內高爾夫練習場內置最新高科技器材設施。
Birdies & Bogeys室內高爾夫練習場內置最新高科技器材設施。

室內高爾夫練習場(Birdies & Bogeys Golf Simulation)新開在皇后區大學點，置備最新高科技器材設施。前往學員，若提及每周六該練習場登在世界日報A-2頁的彩色廣告，可享九折優惠。

練習場經理克瑞斯‧鳩卡爾(Chris Kilcarr)介紹，在該場地寬廣的練習空間裡，分隔成六個私人區域，配置職業選手級別的TrackMan，是尖端高科技設備，也是高清仿真模擬練習機，讓學員有身歷其境的真實感受。這些先進器械能精準紀錄學員揮桿及打球成績，亦能測出學員瞄準的準確程度。由於器械功能強大，普受高爾夫頂級選手以及世界業者推崇追捧，包括高爾夫好手達斯汀•莊生(Dustin Johnson)、法蘭西斯科•毛里納瑞(Francesco Molinari)與松山英樹(Hideki Matsuyama)等。

練習場所開設的各項課程對象為初學到晉級的各級學員，均由執照私人教練負責培訓。鳩卡爾經理又說，打高爾夫球的方法不拘一格，也非千篇一律只有一套。他們精挑細選，聘請敬業的專業教練，會根據學員特質與潛能，研擬具有針對性的訓練計畫，務求找出學員最容易也最適合的教學方案，以收立桿見影成效。

該練習場正在舉辦青少年高爾夫夏令營，培養6至15歲初學新手，旨在從小就將親近高爾夫球的種子植於年幼球員心中。希冀有朝一日這些種子能發芽茁壯，成為這些有為青少年的終身愛好與職志。夏令營周一至五每天日間9至1時均有課程，練習場並貼心為學員準備義大利餅午餐，每人學費$300，兩個以上青少年報名，每人學費$250。同時，該練習場亦舉辦高爾夫聯盟，寓教於樂，鼓勵有目標的練習。時值夏季聯盟期間，7至9月底為期三個月，每周二、三比賽。一季結束，將選拔出冠軍隊伍頒發頭獎，亞軍則發給安慰獎。

該一練習場設備完善齊全，同時出租球桿，也出售高爾夫相關用品，現場並供應優質餐飲。此外，所有級數的高爾夫球員，均可選擇到全球上百球場享受打球樂趣。有意到該練習場學習的高爾夫學員無需預約，隨到隨練。如需咨詢，請與教練預約時間。所有賓客均可享有代客停車服務，而無須自行背著沈重的球桿袋進場。

練習場地址：128-16 14th Ave, College Point, NY 11356；七天營業：晨10-晚10時，歡迎私人聚會練習；電話：845-614-3283；官網：BirdiesBogeysGolf.com。可上網預訂。

Birdies & Bogeys室內高爾夫練習場位於皇后區大學店。
Birdies & Bogeys室內高爾夫練習場位於皇后區大學店。

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