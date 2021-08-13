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法拉盛新東方樓下 古董一條街 免費鑒定古玩

紐約訊
古董一條街聚集超4個古董店鋪：新東方古玩城、翠寶軒玉器行、紫金閣 古藝術、閩航珠寶行。
古董一條街聚集超4個古董店鋪：新東方古玩城、翠寶軒玉器行、紫金閣 古藝術、閩航珠寶行。

新東方商城的樓下古董一條街位於紐約法拉盛香港超市對面。該街聚集超過4個古董店鋪，包括：新東方古玩城、翠寶軒玉器行、紫金閣古藝術、閩航珠寶行。該街專營A貨翡翠、和田白玉、古董瓷器雜項、字畫、錢幣郵票、收購二手黃金及各類古董藝術品及金銀幣等各專項。他們是資深古玩專家，為大家免費鑒定古董，歡迎各路收藏家和古董愛好者光臨。

店鋪的老闆們不僅均從事各個專項領域買賣多達三十年，更是其專項的收藏家、鑒定專家，集百般武藝於一身的他們稱的上是資深古玩專家。他們多年奉行「薄利多銷、貨真價實、童叟無欺」的經營思想，贏得了廣大顧客的支持與信賴。他們表示，將來還會舉辦各類古玩的知識講座。

店鋪的老闆們表示：玩收藏就要獨具慧眼，同時還要學會靈活鑒定。在古玩鑒定實踐中，他們總結出一些奇特、另類、省力又省心的鑒定方法如下。

觀察包漿方：包漿又稱「黑漆古」。它是在悠悠歲月中因為灰塵、汗水，把玩者的手澤，或者土埋水浸，經久的摩挲，甚至空氣中射線的穿越，層層積澱，逐漸形成的表面皮殼。它滑熟可喜，幽光沉靜，告訴你這件東西有了年紀，顯露出一種溫存的舊氣。那恰恰是與剛出爐的新貨那種刺目的「賊光」，浮躁的色調，乾澀的肌理相對照的。所以，凡是一件老東西肯定是有包漿的，觀察包漿的老氣程度是古董鑒定最簡單的第一個小方法。　　　　

藏品對比法：談到鑒定，大多數人第一時間想到的就是專家。提到專家，大多人想到的就是滿頭白髮、面帶鬍鬚的造型。其實，鑒定就是經驗之談，因為專家見的真東西多了，所以假東西也就能分辨出來。那這個最基本的鑒定方法就是對比法。當你手上有件藏品，應該找件差不多的真品進行對比。

年代特點判斷法：每個古董它都會有它的年代，那每個年代都會有特定的一些特點。這是鑒定古董的最基本的。例如，前一陣最熱議的永樂青花的「熱水瓶」事件。該藏友的證據，是青花熱水瓶底的文字：明成祖內閣司禮太監禦寶、大明永樂六年戊子秋。他覺得，如果這是真品的話，市場價值應該至少在一百萬元以上，但青花熱水瓶把現場專家和觀眾都逗樂了。為什麼呢？因為在那個年代是沒有這個東西的。

科學儀器鑒定法：科學儀器的鑒定應該可以說是目前最具專業的方法。但是科學儀器的鑒定單位應該選擇一家專業、權威的相關機構。

古董一條街地址：37-12 Main St ，Flushing NY 11354  Busy Mall Bsmt B46 新東方商場（香港超市對面）；電話：718-813-5810（資深古玩專家傅先生）。

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