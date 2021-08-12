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法拉盛順安堂中藥號 推介清肺排毒湯

紐約訊
順天堂科學中藥在各藥廠內的實驗室已投資了很多精密檢驗儀器，為消費者把關。
順天堂科學中藥在各藥廠內的實驗室已投資了很多精密檢驗儀器，為消費者把關。

紐約疫情雖趨緩，但Delta變異株來勢洶洶。民眾只要稍有喉嚨癢、頭痛等症狀，或許都會自我懷疑是否染疫，不過其實「打噴嚏」比平時多也有可能是徵狀之一。對年輕人來說，感染Delta變種病毒更像是得了「重感冒」，因此頭痛、喉嚨痛和流鼻涕是現在最常報告的與新冠病毒感染有關的症狀。發燒仍然很常見，不過「嗅覺喪失」不再出現在前10大症狀中。

 

一般而言，在臨床上看到接種過和未接種過疫苗的病人報告相同的新冠肺炎症狀，包括嗅覺喪失、味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛和疲勞。但接種過疫苗者，在較短患病時間內則症狀較少，這說明病情較輕，並且好好轉得更快。研究報告指出，若接種疫苗後開始打噴嚏而沒有任何解釋者，應該要進行新冠肺炎檢測，尤其是有與感染該疾病風險更高的人一起生活或工作時。打過疫苗不保證不會染疫，所以仍要戴好口罩，勤洗手，保持社交距離，不要群聚。

僑胞口中廣為流傳的抗疫中藥湯品「清肺排毒湯」是由北京國家衛生健康委和國家中醫藥管理局聯合發布推薦各地使用。清肺排毒湯處方組合來源於中醫經典方劑組合，包括麻杏石甘湯、射干麻黃湯、小柴胡湯、五苓散，性味平和。21味科學中藥包括：麻黃、炙甘草、杏仁、生石膏、桂枝、澤瀉、猪苓、白術、茯苓、柴胡、黃苓、薑半夏、生薑、紫菀、冬花、射干、細辛、山藥、枳實、陳皮、藿香。一瓶十天分，一天兩次，一次一湯匙，方便服用。

身為中醫師的順安堂中藥號負責人林醫師，30多年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。林老闆表示，基本上，早先市場只注重價格低廉，對農藥、重金屬汙染及有毒物質的檢測不夠積極，不良商家為追求利潤而減低成本，以化學添加物取代主要原料，導致問題發生，造成大眾對食品或藥食材安全產生了疑慮。過去的人是吃不起，現在反而變成大家都不敢吃。有些中藥不是日常所能接觸到，消費者要如何辨識其安全性，才不會選購到劣等產品。中醫師要懂得辨別藥材，才不會推薦不良藥材或中藥給病患。

為了保障藥食材或藥品的安全，「順天堂製藥」與「順天本草」長年以來一直堅持追溯、查核藥材的來源，其次才是檢測。小規模藥廠因缺乏協助，沒有能力溯源，只能依靠產地或進口商把關。「順天堂製藥」及「順天本草」因產量大，完全能自己掌控溯源、檢驗、品管的工作，在藥材產地公司本身也有順天管理的農場或與順天合作的農場。順天堂這十幾年來默默地在中藥各產地布建與管理。

法拉盛順安堂中藥號地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY11355(喜來登酒店對面)。電話：718-445-2252。

疫苗 檢測 新冠肺炎

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