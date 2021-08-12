紐約耳鼻喉中心賀繼賓、任安慎籲不因疫情耽誤看病

紐約耳鼻喉中心賀繼賓(右)與任安慎醫師(左)全面防護病患與醫護人員的安全。

紐約耳鼻喉中心已於日前全面恢復看診，對於前來求診的病患防疫要求等，都按照美國疾病管制與預防中心（CDC）及職業安全與健康管理局（OSHA）設定的標準流程，全方位確保每位病患與醫護人員的安全。賀繼賓、任安慎兩位醫師也提醒僑胞，疫情間如有任何耳鼻喉病症也請來預約看診，切勿擔誤治療，以免造成病情加重，影響健康。

許多患者原本按照正常療程治療，但疫情間擔心外出染疫以致於擔誤了治療時間，釀成病情加重，嚴重影響到身體健康。賀醫師、任醫師呼籲僑胞，紐約耳鼻喉中心擁有完善的消毒程序，真正落實診所醫護與患者的安全，就是希望不要擔誤到所有患者的治療療程，讓患者安心就診。另外，該診所也提供新冠疫苗 注射，尚未接種疫苗的僑胞可先致電預約，診所將會了解情況並安排疫苗注射。

紐約市 解封後，凡是來診所進行小手術患者，要提供一周內核酸檢測 陰性證明，或是出示完成兩劑新冠疫苗接種卡，以確保客戶與醫護之間的接觸安全。新冠病毒仍持續變異擴散，確診人數又回升，紐約耳鼻喉中心每天消毒數次，對於每位前來求診病患的健康安全謹慎小心，全面防護病患與醫護人員的安全。

紐約耳鼻喉中心是由賀繼賓、任安慎醫師共同主理。兩位都是皇后區華人耳鼻喉醫生執教常春藤大學醫學院的醫師。該診所專精各類耳鼻喉頭頸疾患，診治項目有：中耳炎、耳道炎、耳鳴、暈眩、耳水不平、耳膜穿孔、耳骨硬化、中耳積水、鼻竇炎、鼻出血、鼻敏感、鼻塞、鼻中彎曲、鼻咽痛、鼻咽癌、鼻骨矯正、沙聲、聲帶小結、吞嚥困難、咳嗽、呼吸道炎症、唇舌口腔痛腫、口腔潰瘍、甲狀腺、腮腺癌、扁桃腺、頭頸腫瘤、胃酸倒流。

診所內可實施各類先進檢測及手術：註冊聽力治療師主理聽覺、聽力檢查及(VNG)眩暈檢查；提供全新Lyric尖端助聽器材，特設協助配戴助聽器、內耳助聽(OAE)；過敏源(敏感抗原)皮膚測試、免疫注射治療；舌下免疫療法級敏感滴液；耳手術顯微鏡檢查去除鼻息肉，提供鼻鏡鼻咽喉內視鏡，全新超聲波指引甲狀腺針穿活檢(Thyroid Ultrasound guided FNA)，全新鼻竇球囊擴張術。該診所接受大部份醫療保險，周一至周六即時門診，工作人員精通國、粵、英語。

診所新址：法拉盛38-08 Union St., #3D，Flushing, NY11354；電話：718-670-0006。