我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

幸福胃的素 上市美國各大亞洲超市、中西藥房

紐約訊
「幸福胃的素」各大大亞洲超市、中西藥房有售。
「幸福胃的素」各大大亞洲超市、中西藥房有售。

胃氣脹、「火燒心」是十分普遍的都市病，一般人每年都會經歷數次胸口灼熱、疼痛和胃氣脹。「幸福胃的素」能迅速消除胃氣脹、胃酸過多、胃灼熱及消化不良等不適症狀。「幸福胃的素」在全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。

「火燒心」其實是胃酸過多，胃酸從胃部流到食道的症狀；而持續的時間由數分鐘至數小時不等。吸菸、飲酒、進食刺激性食物、穿著太緊身衣物等都是導致「火燒心」及胃氣脹原因。「火燒心」通常發生在睡眠前進食，其不適嚴重時影響睡眠質素，也因此而導致壓力，影響生活；而進食過量碳水化合物亦會產生大量胃氣。

「幸福胃的素」含有 Dimethylpolysiloxane，能夠將胃部的細氣泡結集成大氣泡，使胃氣容易嗝出，從而不會有胃脹的難受感覺。解酸劑是以中和胃酸原理減低「火燒心」的不適。「幸福胃的素」另含有 Aluminum Hydroxide 及 Magnesium Hydroxide，有效中和胃酸、舒緩胃酸倒流的情況。服用「幸福胃的素」好處是此成分到達胃部便會直接發揮效用，而無需被血液吸收。

「幸福胃的素」藥力持久、見效快，迅速消除胃氣脹、胃酸過多、胃灼熱及消化不良等不適，不含人造色素及人造香味，不會導致便秘，不含糖分，特別適合戒糖人士。「幸福胃的素」檸檬薄荷咀嚼片，中和胃酸化胃氣，剎停胃痛，回復狀態繼續衝。

美國蘇氏藥業公司是向美國提供最優質的中藥和中草藥的行業領導者，擁有市場上最大的產品庫存。無論是中國止痛藥、美容產品、急救產品還是維生素，美國蘇氏藥業公司都擁有受信賴的品牌。 美國蘇氏藥業公司的所有中草藥都符合FDA和GMP規定。其創新的業務實踐有助於保持全球最可靠、最成功的中草藥補充劑分銷商的地位。從品牌，包裝，廣告和發行，美國蘇氏藥業公司使公眾對如何重塑傳統有了新的認識。

如有任何查詢，歡迎致電美國總代理美國蘇氏藥業有限公司，免費電話：1-888-221-3496；官網： www.solsticemed.com。

美國 中國 FDA

上一則

葛謨下台 副州長霍楚接任 成紐約首位女州長

下一則

免費上門病毒檢測對象 擴大至65歲以上民眾

延伸閱讀

美國勞動市場里程碑：餐廳、超市平均時薪達15元

美國勞動市場里程碑：餐廳、超市平均時薪達15元
布林肯：美國實力落後 須急起直追中國

布林肯：美國實力落後 須急起直追中國
神學士4天奪6城 美軍敷衍回擊 「阿富汗只能靠自己」

神學士4天奪6城 美軍敷衍回擊 「阿富汗只能靠自己」

加拿大邊境單邊開放 打疫苗美國人可去玩了

加拿大邊境單邊開放 打疫苗美國人可去玩了
美前大使：美將完全撤軍 阿富汗恐陷長期內戰

美前大使：美將完全撤軍 阿富汗恐陷長期內戰

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)

紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%

2021-08-05 19:51
紐約市月中開始，餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接疫苗種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約室內場所出示疫苗卡 3種方式任你挑

2021-08-05 09:50

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑