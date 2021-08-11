幸福胃的素 上市美國各大亞洲超市、中西藥房

「幸福胃的素」各大大亞洲超市、中西藥房有售。

胃氣脹、「火燒心」是十分普遍的都市病，一般人每年都會經歷數次胸口灼熱、疼痛和胃氣脹。「幸福胃的素」能迅速消除胃氣脹、胃酸過多、胃灼熱及消化不良等不適症狀。「幸福胃的素」在全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。

「火燒心」其實是胃酸過多，胃酸從胃部流到食道的症狀；而持續的時間由數分鐘至數小時不等。吸菸、飲酒、進食刺激性食物、穿著太緊身衣物等都是導致「火燒心」及胃氣脹原因。「火燒心」通常發生在睡眠前進食，其不適嚴重時影響睡眠質素，也因此而導致壓力，影響生活；而進食過量碳水化合物亦會產生大量胃氣。

「幸福胃的素」含有 Dimethylpolysiloxane，能夠將胃部的細氣泡結集成大氣泡，使胃氣容易嗝出，從而不會有胃脹的難受感覺。解酸劑是以中和胃酸原理減低「火燒心」的不適。「幸福胃的素」另含有 Aluminum Hydroxide 及 Magnesium Hydroxide，有效中和胃酸、舒緩胃酸倒流的情況。服用「幸福胃的素」好處是此成分到達胃部便會直接發揮效用，而無需被血液吸收。

「幸福胃的素」藥力持久、見效快，迅速消除胃氣脹、胃酸過多、胃灼熱及消化不良等不適，不含人造色素及人造香味，不會導致便秘，不含糖分，特別適合戒糖人士。「幸福胃的素」檸檬薄荷咀嚼片，中和胃酸化胃氣，剎停胃痛，回復狀態繼續衝。

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