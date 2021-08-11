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頸椎坐骨疏通膠囊 各大超市、藥房有售

紐約訊
「頸椎坐骨疏通膠囊」和「頸椎坐骨止痛膏」已經在美國上市。
「頸椎坐骨疏通膠囊」和「頸椎坐骨止痛膏」已經在美國上市。

美國蘇氏藥業是榆林牌「頸椎坐骨疏通膠囊」、和「頸椎坐骨止痛膏」的美加總代理。它們能強筋骨、舒筋通絡、活血化瘀和消腫止痛。蘇氏藥業表示，「頸椎坐骨疏通膠囊」和「頸椎坐骨止痛膏」，內服外用搭配使用，效果更佳。全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。

蘇氏藥業表示，內服用的頸椎坐骨疏通膠囊(Neck & Lumbar Spine Capsule) 是由紅花、三七、血竭、蘇木、川牛膝、杜仲、續斷、桑寄生、乳香、沒藥、兒茶、川芎、丹參、當歸、枳實、雞血藤、益母草及茜草18種中藥材濃縮提取而成， 每日三次，每次四粒，持續服用一周以上，對頸椎痛、坐骨神經痛有顯著療效。

而外用的頸椎坐骨止痛膏 (Neck & Lumbar Pain Relieving Balm)是由樟腦、薄荷腦、水楊酸甲酯、當歸、蘇木、炒枳殼、煆牡蠣、川牛膝、續斷、血竭、杜仲、乳香、益母草、川芎、沒藥、橄欖油、三七、茜草、紅花、丹參、兒茶、雞血藤、桑寄生及白蜂蠟精製而成。

美國蘇氏藥業公司成立於1979年，是向美國提供最優質的中藥和中草藥的行業領導者，擁有市場上最大的產品庫存。無論是中國止痛藥，美容產品，急救產品還是維生素，美國蘇氏藥業公司都擁有受信賴的品牌。 美國蘇氏藥業公司的所有中草藥都符合FDA和GMP規定。其創新的業務實踐有助於保持全球最可靠，最成功的中草藥補充劑分銷商的地位。從品牌，包裝，廣告和發行，美國蘇氏藥業公司使公眾對如何重塑傳統有了新的認識。

如有任何查詢，可打美國蘇氏藥業免費電話：1-888-221-3496；官網：www.solsticemed.com。

美國 中國 FDA

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