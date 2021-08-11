「701跌打鎮痛膏」已經上市。

「701跌打鎮痛膏」主治活血止痛、袪風去濕、散瘀消腫，用於急、慢性扭挫傷、慢性腰腿痛及風濕關節痛。美國 蘇氏藥業是「701跌打鎮痛膏」的美加總代理。新劑型、新配方的701跌打鎮痛膏為外用止痛膏貼，全美各大華人超市 、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。

「701跌打鎮痛膏」內含樟腦、薄荷、白芷、二丁基羥基甲苯、肉桂油、幹薑、羊毛脂、輕質液狀石蠟、水楊酸甲酯、天然橡膠、荊芥、丁香羅勒油、黃凡士林、聚異丁烯、虎杖、大黃、松香、紅花、防風、黃芩、兩面針及氧化鋅配搭而成，有效改善局部循環活躍機體。

701跌打鎮痛膏有40片盒裝 (每貼 10 x 7cm ) 、及鐵罐特長一卷裝 (10 x 400cm) 供選擇。為確保有足夠藥效，建議於洗澡後更換新的跌打膏貼。701跌打鎮痛膏設計方便，使用者可按需要剪下膏貼面積，衛生好用。

美國蘇氏藥業公司是向美國提供最優質的中藥和中草藥的行業領導者，擁有市場上最大的產品庫存。無論是中國 止痛藥，美容產品，急救產品還是維生素，美國蘇氏藥業公司都擁有受信賴的品牌。 美國蘇氏藥業公司的所有中草藥都符合FDA和GMP規定。其創新的業務實踐有助於保持全球最可靠，最成功的中草藥補充劑分銷商的地位。從品牌，包裝，廣告和發行，美國蘇氏藥業公司使公眾對如何重塑傳統有了新的認識。

任何查詢，歡迎電美國總代理，免費專線：1-888-221-3496，或上網：www.solsticemed.com。