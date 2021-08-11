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美加補習秋季班在線課程8/23前註冊享優惠

紐約訊

新冠疫情時期尚未過去，人們的日常生活仍需維持社交距離，遠端學習也成為常態。紐約市法拉盛「美加補習學校」為了不耽誤學生學習，帶領學校堅實的師資團隊，整合online教學系統，從去年推出的暑期班、秋季班至今年春季班、暑期班推行後大獲好評，深受家長、學生肯定。美加推出線上秋季班，8/23前註冊高達20%折扣，歡迎網上註www.mega-academy.com。

秋季班在線課程將於9月11日開學，讓學生可以於居家避疫期間使用電腦遠端上課，並在線上進行試題練習。2021年秋季班的online線上教學系統，資優英文數學進攻班適合三至七年級（9月秋季年級）。SAT模擬測試，提供考生在線課程，上課時間為9月12日至11月28日（共6次考試及6次講解）。SHSAT進攻班日期為：9月12日至10月17日（周日）上午講解，下午模擬考試。

美加暑期班同時開設增進學習及鞏固基礎的「資優英文數學進攻班」，適合四至七年級報讀，以及提高大學申請率的「SAT應考班」，主攻創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧等，適合11、12年級報讀。「高中入學考試SHSAT進攻班」提供模擬測試和考題講解，報讀考生錄取率高達80%，適合8、9年級。大學理事會SAT、ACT官方在線考試已定於今年3月開始，美加補習學校針對New SAT教材準備和首創的online在線學習系統，是學生獲得高分的保證。這項在線學習系統，包括作業檢查、參與試題練習、進行分析，讓每位同學了解自己的弱項，加強學習的要點。

美加補校的老師能與每一位學生緊密互動，繼續保持如同在校般集體學習、分享學習心得、互相照顧的團體精神。學生也能通過在線學習，與老師互動，吸收老師教導的知識，同時發表學習心得。即使政府基於疫情封鎖學校取消上課，在線學習作為課堂上課的補充教材，無疑是在籍考生獲取高分數和達到目標分數的最佳選擇。美加補校online網上教學就是一個重新設計的教學方向，能讓美國不同地區的學生透過網上學習，培養與時並進的學術技能，以適應新學年開課。

「美加補習學校」自創校以來一直採用的最新教學方法，著重學生的閱讀理解、加強英文答題能力，同時著重學生的組織理解能力，要求學生對內容能融會貫通，再加以分析，然後再能作答準確。在數學科考試上，強調思考過程、文字題及邏輯推理，要求學生運用腦筋、靈活思考去解答變化多端的考題。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886，718-359-3952 (周一和四上午9時至下午３時)。歡迎隨時網上報名。

SAT 疫情 紐約市

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